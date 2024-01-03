Тюменскую «трассу смерти» сделают четырехполосной к 2034 году

Отметим, что к первой категории относятся трассы, имеющие не менее четырех полос, интенсивность движения более 10 тысяч транспортных единиц в сутки или 14 тысяч ТЕ при условии, что число легковых транспортных средств составляет 30% и более от общего транспортного потока.