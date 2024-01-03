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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:43

Тюменскую «трассу смерти» сделают четырехполосной к 2034 году

Тюменскую «трассу смерти» сделают четырехполосной к 2034 году

3 января 2024, 11:38
Фото: 1MI
Федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск расширят до четырех полос в течение ближайших 11 лет. Информация о реконструкции автодороги опубликована на сайте правительства Тюменской области.

Указано, что работы по расширению федеральной трассы планируется провести до 2034 года. После завершения реконструкции автодорога будет классифицирована как дорога первой категории.

Отметим, что к первой категории относятся трассы, имеющие не менее четырех полос, интенсивность движения более 10 тысяч транспортных единиц в сутки или 14 тысяч ТЕ при условии, что число легковых транспортных средств составляет 30% и более от общего транспортного потока.

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Напомним, соглашение о расширении дороги Тюмень — Ханты-Мансийск до четырех полос было подписано между правительством Тюменской области и Росавтодором еще в 2016 году.

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