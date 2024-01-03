Тюменскую «трассу смерти» сделают четырехполосной к 2034 году

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Указано, что работы по расширению федеральной трассы планируется провести до 2034 года. После завершения реконструкции автодорога будет классифицирована как дорога первой категории.
Отметим, что к первой категории относятся трассы, имеющие не менее четырех полос, интенсивность движения более 10 тысяч транспортных единиц в сутки или 14 тысяч ТЕ при условии, что число легковых транспортных средств составляет 30% и более от общего транспортного потока.
Напомним, соглашение о расширении дороги Тюмень — Ханты-Мансийск до четырех полос было подписано между правительством Тюменской области и Росавтодором еще в 2016 году.