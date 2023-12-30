Рейс Utair из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на 5 часов из-за штормового ветра

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Согласно сайту онлайн-табло Рощино, воздушное судно прилетит в Тюмень в 16:40.
Представителями авиакомпаний пассажирам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение грузового транспорта на участка федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.