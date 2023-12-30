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Рейс Utair из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на 5 часов из-за штормового ветра

Рейс Utair из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на 5 часов из-за штормового ветра

30 декабря 2023, 08:40
Фото: аэропорт Рощино
Вылет самолета авиакомпании Utair из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на пять часов. Причина — неблагоприятные погодные условия, сильный ветер с порывами до 20 м/с на аэродроме Нового Уренгоя.

Согласно сайту онлайн-табло Рощино, воздушное судно прилетит в Тюмень в 16:40.

Представителями авиакомпаний пассажирам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение грузового транспорта на участка федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

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