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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Тюменцам рассказали тюменцам, как вернуть новогоднее настроение

Как вернуть пропавшее новогоднее настроение?

30 декабря 2023, 08:04
Фото: ВК Активная Тюмень

Тюменцам рассказали тюменцам, как вернуть новогоднее настроение

В преддверии Нового года у многих людей исчезает праздничное настроение — сказывается усталость, накопившаяся за год, предновогодняя суета, необходимость «закрыть все дела».

По словам психолога психодраматерапевта Татьяны Китаевой, важно различать, что именно у вас — усталость или депрессия? С депрессией самостоятельно справиться затруднительно — необходимо комплексное лечение, включая медикаментозное вмешательство.

А вот плохое настроение устранить можно быстро.

«Не стоит принуждать себя к искусственной радости. Если человек разрешает себе чувствовать грусть, светлые чувства придут естественным образом. Всегда можно поделиться негативными мыслями с близкими, которые поддержат в любой момент», — отметила психолог.

И добавила, что поднять настроение в преддверии праздника помогут приятные заботы — украшение елки и дома, приготовление вкусных блюд, просмотр новогодних фильмов, пишет «Тюменская область сегодня».

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени состоялось открытие главное городской елки. Мероприятие прошло на 28 декабря на площади 400-летия города.

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