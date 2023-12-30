Как вернуть пропавшее новогоднее настроение?

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По словам психолога психодраматерапевта Татьяны Китаевой, важно различать, что именно у вас — усталость или депрессия? С депрессией самостоятельно справиться затруднительно — необходимо комплексное лечение, включая медикаментозное вмешательство.
А вот плохое настроение устранить можно быстро.
«Не стоит принуждать себя к искусственной радости. Если человек разрешает себе чувствовать грусть, светлые чувства придут естественным образом. Всегда можно поделиться негативными мыслями с близкими, которые поддержат в любой момент», — отметила психолог.
И добавила, что поднять настроение в преддверии праздника помогут приятные заботы — украшение елки и дома, приготовление вкусных блюд, просмотр новогодних фильмов, пишет «Тюменская область сегодня».
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени состоялось открытие главное городской елки. Мероприятие прошло на 28 декабря на площади 400-летия города.