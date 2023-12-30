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Сотни беженцев из Украины не могут получить жилье в Тюменской области

Беженцы из Украины не могут получить жилье в Тюменской области

30 декабря 2023, 06:39
Фото: МЧС

Сотни беженцев из Украины не могут получить жилье в Тюменской области

Они продолжают жить в пунктах временного размещения. По данным на 27 декабря, в ПВР находятся порядка 480 человек.

Как пояснили в департаменте социального развития Тюменской области, проблемы с получением сертификатов на приобретения жилья возникает у жителей тех населенных пунктов, которые не входят в перечень территорий с максимальным и средним уровнем реагирования. До окончания специальной военной операции они будут проживать в пунктах временного размещения.

В ведомстве отметили, что оказывают помощь всем, кто обращается за содействием в оформлении документов, поиске работы, получении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что с начала проведения специальной военной операции в Тюменскую область прибыло порядка 2 тысяч 800 беженцев из Украины. Сертификаты на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья получили более 300 семей.

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