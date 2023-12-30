Беженцы из Украины не могут получить жилье в Тюменской области

Как пояснили в департаменте социального развития Тюменской области, проблемы с получением сертификатов на приобретения жилья возникает у жителей тех населенных пунктов, которые не входят в перечень территорий с максимальным и средним уровнем реагирования. До окончания специальной военной операции они будут проживать в пунктах временного размещения.