Беженцы из Украины не могут получить жилье в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:57
Как пояснили в департаменте социального развития Тюменской области, проблемы с получением сертификатов на приобретения жилья возникает у жителей тех населенных пунктов, которые не входят в перечень территорий с максимальным и средним уровнем реагирования. До окончания специальной военной операции они будут проживать в пунктах временного размещения.
В ведомстве отметили, что оказывают помощь всем, кто обращается за содействием в оформлении документов, поиске работы, получении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала проведения специальной военной операции в Тюменскую область прибыло порядка 2 тысяч 800 беженцев из Украины. Сертификаты на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья получили более 300 семей.