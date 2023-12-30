Потери года: список известных тюменцев, которых не стало в 2023 году

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Published Сегодня, 07:44
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26 марта 2023 года стало известно о кончине известного тюменского тележурналиста Николая Смирнова. Николай долгое время вел борьбу с раком легких, но болезнь оказалась сильнее его.
Николай Смирнов являлся известным тюменским тележурналистом. Мужчина работалв холдинге «Сибинформбюро» корреспондентом программы «Тюменское время» — ежедневно рассказывал жителям Тюмени новости области и города, вел прямые включения с мест происшествий.
4 апреля на 64-году жизни скончался экс-пресс-секретарь городской думы Тюмени Сергей Путильцев. Он руководил пресс-службой гордумы почти 20 лет. Причиной смерти стал рак легких.
5 июня скончался создатель военно-патриотического клуба «БАРС» Олег Денисов. В 2008 году на базе «Пионера» усилиями Олега Николаевича было сформировано отделение специальной и прикладной подготовки.
Олег Денисов работал тренером по специальной и прикладной военной подготовке более 30 лет.
22 июля в зоне специальной военной операции на Украине погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Ростислав родился и вырос в Екатеринбурге. Много лет работал в Тюмени — в 2012 году в ИА «Актуально», Ура.ру, Парк72. ру.
С начала «Русской весны» на Донбассе Журавлев принимал участие в митингах жителей Донецка против государственного переворота в Киеве. Много времени проводил в Донецкой и Луганской областях. В зоне СВО находился с февраля 2022 года. Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом Мужества.
19 августа на 75 году жизни скончался старейший актер тюменского драмтеатра Валерий Рябков. Валерий Рябков работал в Драмтеатре с марта 1978 года и был известен тюменцам по сотням ролей в спектаклях «Барышня-крестьянка» (Муромский, Камергер), «Вишневый сад» (начальник станции), «…Чума на оба ваши дома» (член семьи Монтекки), «Ревизор» (Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь), Женитьба» (Кочкарев), «Он, она, окно, покойник» (управляющий) и т. д. На его счету роли сотнях выпущенных спектаклях.
В конце августа на 91-м году жизни скончался известный скульптор, заслуженный художник России, почётный гражданин Тюмени Николай Распопов. Творчество Николая Распопова известно каждому тюменцу. Въездной знак «Тюмень летящая» и памятник «Прощание», посвящённый не вернувшимся с войны тюменским десятиклассникам, являются его работами.
Также произведения Николая Распопова представлены в тюменских музеях, Свердловской картинной галерее, Нижнетагильской картинной галерее, Тувинском музее, Челябинской картинной галерее, Новосибирском краеведческом музее и частных российских собраниях.
В сентябре на 85-м году жизни скончался первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков. Геннадий Райков был главой тюменской администрации с 1991 по 1993 год. На протяжении нескольких созывов Райков работал в Госдуме, а после — членом Центральной избирательной комиссии РФ. Возглавлял совет директоров Федерального центра информатизации при ЦИК РФ. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
2 октября на 50-м году жизни скончался известный тюменский гинеколог Алексей Рудзевич. Он долгие годы работал Тюменском государственном медицинском университете. Прошел многолетний путь от ординатора до профессора кафедры. Общий стаж его работы по профессии составил 26 лет. Разработал симуляционный курс по отработке профессиональных навыков для ординаторов.
27 октября 2023 года на 68-м году жизни скончался известный в Тюменской области столичный политтехнолог Александр Степанович Скок. В регионе он проработал довольно продолжительное время — проводил избирательные кампании губернаторов Владимира Якушева (в настоящее время полпреда УрФО) и Александра Моора.
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В ноябре не стало популярного блогера-дальнобойщика Николая Галенко, известного как Колян86. 37-летний тюменец скончался вследствие сердечной недостаточности и кардиомиопатии. Николай Галенко был одним из первых дальнобойщиков, кто начал вести свой блог на YouTube.
В ноябре ушел из жизни президент Тюменского областного фонда имени Виктора Ивановича Муравленко Сергей Великопольский. Великопольский был руководителем горкома Нижневартовска во времена СССР. При нем нефтяники на Самотлорском месторождении вышли на миллионную добычу, а город начал активно развиваться.
Он был одним из инициаторов создания Фонда Муравленко, а в последние годы работал в нем в должности президента.