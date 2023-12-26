nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В 2023 году Тюменская область достигла рекорда в жилом строительстве — 2,3 млн кв. м

В 2023 году Тюменская область достигла рекорда в жилом строительстве — 2,3 млн кв. м

26 декабря 2023, 16:10
Фото: 1MI
По итогам 2023 года в Тюменской области введут в эксплуатацию более 2,7 квадратных метров жилья. Об этом на заседании регионального правительства доложил вице-губернатора Андрей Пантелеев.

Он отметил, что строительство по прежнему остается одним из ключевых факторов развития экономики области, пишет «Тюменская линия».

«Тюменская область традиционно входит в число лидеров по объемам жилищного строительства. За период с января по ноябрь 2023 года в регионе введено более двух миллионов квадратных метров жилья. При этом почти половина — 46 процентов — это индивидуальное жилищное строительство, которое активно развивается в регионе в последние годы», — пояснил Пантелеев.

Руководитель департамента экономики региона подчеркнул, что показатель ввода жилья в расчете на душу населения — в Тюменской области стабильно выше одного квадратного метра. А в 2023 году он в два раза превышает среднероссийский показатель.

Ранее правительство Тюменской области пролонгировало программу расселения ветхого жилья, признанного таковым до 2017 года. Так как программа была завершена раньше почти на два года от запланированных сроков, ее действие распространили на дома, получившими статус аварийного до 2022 года.

Читайте также:
Новый рекорд: обеспеченность тюменцев жильем превысит норму в 1,5 разаВ Тюмени за год возведено 70 многоквартирных домов и два десятка паркинговПеред Новым годом в Тюменской области откроется первый в России семейный МФЦ
#Касается каждого#Ирина Швецова#Строительство жилья#Строительство дома
Подпишитесь
«Новогодний беспредел»: в тюменских магазинах пожаловались на хитрых покупателей
Сегодня, 07:35
На реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночь
Сегодня, 05:45
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Сегодня, 07:10
Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть
Сегодня, 09:36
Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали квартиры в Тюмени
Сегодня, 07:07
«Новое падение»: уровень воды в Туре снова снизился
Сегодня, 09:43