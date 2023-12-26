В 2023 году Тюменская область достигла рекорда в жилом строительстве — 2,3 млн кв. м

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
Он отметил, что строительство по прежнему остается одним из ключевых факторов развития экономики области, пишет «Тюменская линия».
«Тюменская область традиционно входит в число лидеров по объемам жилищного строительства. За период с января по ноябрь 2023 года в регионе введено более двух миллионов квадратных метров жилья. При этом почти половина — 46 процентов — это индивидуальное жилищное строительство, которое активно развивается в регионе в последние годы», — пояснил Пантелеев.
Руководитель департамента экономики региона подчеркнул, что показатель ввода жилья в расчете на душу населения — в Тюменской области стабильно выше одного квадратного метра. А в 2023 году он в два раза превышает среднероссийский показатель.
Ранее правительство Тюменской области пролонгировало программу расселения ветхого жилья, признанного таковым до 2017 года. Так как программа была завершена раньше почти на два года от запланированных сроков, ее действие распространили на дома, получившими статус аварийного до 2022 года.