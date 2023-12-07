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В Тюменской области из аварийного жилья расселили более 14 тысяч человек

В Тюменской области из «авариек» расселили более 14 тысяч человек

7 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI

В Тюменской области из аварийного жилья расселили более 14 тысяч человек

Программа расселения аварийного фонда в регионе реализуется с опережением срока. На данный момент ведется формирование новой программы.
Сюжет
Жилье

В Тюменской области за 5 лет из аварийного жилья расселили 14.6 тысячи человек, сообщает Главное управление строительства региона.

За 2019–2023 годы в общей сложности расселено более 236.3 тысячи квадратных метров. Люди получили новое жилье благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

В Тюменской области реализация программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершается на два года раньше положенного срока. В ее рамках переселили 9055 человек из аварийного жилья площадью 145.3 тысячи квадратных метров.

На данный момент формируется новая программа: под расселение попадут дома, признанные аварийными до января 2022 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году в регионе будет побит рекорд по вводу жилья. С начала года на рынок недвижимости выставили 20 тысяч квартир в новостройках.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Аварийное жилье#Жилье#Ветхое жилье#Расселение#Любовь Селезнева
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