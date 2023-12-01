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В Тюмени за год возведено 70 многоквартирных домов и два десятка паркингов

В Тюмени за год возведено 70 многоквартирных домов и два десятка паркингов

1 декабря 2023, 14:51
Фото: 1MI
С начала года в Тюмени построено 70 многоэтажек на 11 546 квартир общей жилой площадью 627,5 тыс. кв. метров. Также в городе активно ведется ИЖС, в этом году введено в эксплуатацию десятки частных домов общей площадью 245,6 тыс. кв. метров.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

В совокупности с января по сентябрь в Тюмени сдано в эксплуатацию более 870 тыс. кв. метров. Об этом сегодня, 1 декабря, говорили на коллегии в администрации города.

В новых жилых комплексах застройщики обустраивают паркинги и получают разрешения на строительство объектов для хранения автомобилей. К настоящему времени в Тюмени введено в эксплуатацию 23 паркинга на более чем 6,8 тыс. машиномест.

Кроме жилых домов, в Тюмени появляются новые общественные территории и объекты соцкультбыта. На последние в 2023 году выдано 17 разрешений (122,3 тыс. кв. метров).

«Градостроительный потенциал увеличивается относительно прошлогодних показателей. Набранные темпы строительства и ввода жилья обеспечиваются мерами господдержки, сокращением излишней административной нагрузки и развитием инфраструктурных проектов», — пояснил в своем telegram-канале Руслах Кухарук.

Напомним, днем ранее глава Тюмени оказался в лидерах национального рейтинга мэров. Руслан Кухарук удостоился второго места, уступив первое главе Москвы Сергею Собянину.

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