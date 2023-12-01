В Тюмени за год возведено 70 многоквартирных домов и два десятка паркингов

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В совокупности с января по сентябрь в Тюмени сдано в эксплуатацию более 870 тыс. кв. метров. Об этом сегодня, 1 декабря, говорили на коллегии в администрации города.
В новых жилых комплексах застройщики обустраивают паркинги и получают разрешения на строительство объектов для хранения автомобилей. К настоящему времени в Тюмени введено в эксплуатацию 23 паркинга на более чем 6,8 тыс. машиномест.
Кроме жилых домов, в Тюмени появляются новые общественные территории и объекты соцкультбыта. На последние в 2023 году выдано 17 разрешений (122,3 тыс. кв. метров).
«Градостроительный потенциал увеличивается относительно прошлогодних показателей. Набранные темпы строительства и ввода жилья обеспечиваются мерами господдержки, сокращением излишней административной нагрузки и развитием инфраструктурных проектов», — пояснил в своем telegram-канале Руслах Кухарук.
Напомним, днем ранее глава Тюмени оказался в лидерах национального рейтинга мэров. Руслан Кухарук удостоился второго места, уступив первое главе Москвы Сергею Собянину.