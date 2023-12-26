Перед Новым годом в Тюменской области откроется первый в России семейный МФЦ

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:59
Вице-губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских уверена, новому пилотному проекту хватит двух лет, чтобы доказать эффективность. Уже в 2025 году семейные МФЦ, которые будут работать по-принципу одного окна, могут появиться и в других регионах РФ пишет «Тюменская линия».
«Это комфортные пространства для семей, где получение услуг будет понятным и удобным. Придя в одну службу, семья получит не только полную информацию по всем интересующим вопросам, но и необходимую услугу или конкретную помощь, сможет записаться к нужному специалисту, подать документы на гослугах. Такой подход позволит исключить дублирование действий специалистов разных ведомств и обеспечить проактивный формат решения жизненных ситуаций», — пояснила Кузнечевских.
Второй семейный МФЦ откроется в 2024 году на базе центра «Семья» в Тюмени.
Ранее жительница Тюмени, многодетная мама, рассказала, как она и ее семья выживает на минимальную зарплату.