Многодетная жительница Тюмени живет с тремя детьми на зарплату в 15 тысяч рублей

По словам тюменки, за годы, пока она находилась в декрете, у нее накопился долг за коммунальные услуги — порядка 278 тысяч рублей. Женщина пояснила, что тогда оплачивать услуги ЖКХ было просто не из чего — пособия были очень маленькие.