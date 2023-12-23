Многодетная жительница Тюмени живет с тремя детьми на зарплату в 15 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По словам тюменки, за годы, пока она находилась в декрете, у нее накопился долг за коммунальные услуги — порядка 278 тысяч рублей. Женщина пояснила, что тогда оплачивать услуги ЖКХ было просто не из чего — пособия были очень маленькие.
«Нашей семье выдавали земельный участок. Я хотела строить дом для детей. Но его арестовали — сейчас там ничего делать нельзя. Банк нам одобрил небольшой займ, ипотеку. Мы уже нашли подрядчика. И тут такое произошло. Хочется снять арест с земли и начать строить дом», — посетовала тюменка.
По ее словам, в настоящее время вместе с детьми она проживает в общежитии, в комнате площадью 12 квадратных метров. Правда, жилье находится не в собственности, поэтому в его приватизации тюменке отказывают.
По словам многодетной матери, в целом с детьми живут они неплохо — дети имеют деньги на карманные расходы (по 2 тысячи каждому ежемесячно), разнообразно питаются, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год средний размер заработной платы, по данным Тюменьстата, увеличился на 10 тысяч рублей и достиг 87,6 тысяч рублей.