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Жительница Тюмени с тремя детьми живет на зарплату в 15 тысяч рублей

Многодетная жительница Тюмени живет с тремя детьми на зарплату в 15 тысяч рублей

23 декабря 2023, 03:53
Фото: 1MI

Жительница Тюмени с тремя детьми живет на зарплату в 15 тысяч рублей

Женщина работает уборщицей — зарабатывает 15 тысяч 675 рублей и получает пособие на детей в размере 28 тысяч 354 рублей. Половину заработной платы у нее удерживают приставы в счет оплаты долгов. От заработка остается всего 7 тысяч 800 рублей. Выжить помогают пособия.

По словам тюменки, за годы, пока она находилась в декрете, у нее накопился долг за коммунальные услуги — порядка 278 тысяч рублей. Женщина пояснила, что тогда оплачивать услуги ЖКХ было просто не из чего — пособия были очень маленькие.

«Нашей семье выдавали земельный участок. Я хотела строить дом для детей. Но его арестовали — сейчас там ничего делать нельзя. Банк нам одобрил небольшой займ, ипотеку. Мы уже нашли подрядчика. И тут такое произошло. Хочется снять арест с земли и начать строить дом», — посетовала тюменка.

По ее словам, в настоящее время вместе с детьми она проживает в общежитии, в комнате площадью 12 квадратных метров. Правда, жилье находится не в собственности, поэтому в его приватизации тюменке отказывают.

По словам многодетной матери, в целом с детьми живут они неплохо — дети имеют деньги на карманные расходы (по 2 тысячи каждому ежемесячно), разнообразно питаются, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год средний размер заработной платы, по данным Тюменьстата, увеличился на 10 тысяч рублей и достиг 87,6 тысяч рублей.

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