В селах Тюменской области открывают кинозалы

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Published Сегодня, 08:48
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В селе Богандинском Тюменского района открылся кинозал, сообщает информационный центр правительства региона. Он расположен в центре культуры и досуга «Премьера».
Пространство было обновлено за счет средств, выигранных учреждением в конкурсе Фонда кино на создание или модернизацию кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек.
Деньги направили на покупку необходимого оборудования — экрана, проектора и акустических систем.
До конца 2023 года в Тюменской области откроются еще четыре кинозала. Они появятся в Увате, Аромашево, Винзилях и Юргинском.
Ранее «Наш город» сообщал, что в фильме тюменского режиссера снимается Кирилл Кяро — звезда сериала «Нюхач». Кирилл Султанов приступил к съемкам фильма «Наступит лето» в начале декабря.