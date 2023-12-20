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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

В селе Тюменской области открыли кинозал

В селах Тюменской области открывают кинозалы

20 декабря 2023, 08:48
Фото: 1MI

В селе Тюменской области открыли кинозал

Открытие одного из кинозалов состоялось в Богандинском. Еще четыре кинозала откроются в других селах до конца года.

В селе Богандинском Тюменского района открылся кинозал, сообщает информационный центр правительства региона. Он расположен в центре культуры и досуга «Премьера».

Пространство было обновлено за счет средств, выигранных учреждением в конкурсе Фонда кино на создание или модернизацию кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек.

Деньги направили на покупку необходимого оборудования — экрана, проектора и акустических систем.

До конца 2023 года в Тюменской области откроются еще четыре кинозала. Они появятся в Увате, Аромашево, Винзилях и Юргинском.

Ранее «Наш город» сообщал, что в фильме тюменского режиссера снимается Кирилл Кяро — звезда сериала «Нюхач». Кирилл Султанов приступил к съемкам фильма «Наступит лето» в начале декабря.

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#Общество#Культура#Тюменская область#Кино#Фильм#Открытие#Кинотеатры#Села#Любовь Селезнева
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