Семейная пара из Таиланда прилетела в Тюмень, чтобы родить ребенка

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Житель Тавды (Свердловской области) Александр Никуленко встретил свою вторую половинку в Тайланде —за тысячи километров от родного города. По словам мужчины, это была любовь с первого взгляда.
Свадьба по национальным тайским обычаям. Затем супруга Александра Синанарнг забеременела. Встал вопрос — где рожать? Было решено — конечно, в России. Выбор остановили на Родильном доме № 3 Тюмени. Чин, так зовут Синанарнг в её семье, доверилась мнению родственников и прилетела в Тюмень в сопровождении супруга
И не пожалела об этом. Малыша назвали Ярослав. Через месяц семья уехала в Тайланд. А на днях прилетела в Тюмень для того, чтобы отпраздновать первый день рождения сына.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в первом полугодии 2023 года на свет появились более 7 тысяч малышей.