nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Семейная пара из Таиланда прилетела в Тюмень, чтобы родить ребенка

Семейная пара из Таиланда прилетела в Тюмень, чтобы родить ребенка

18 августа 2023, 06:18
Фото: 1MI
Малыш появился на свет 17 августа 2022 года. На днях семья из жаркой страны вновь прилетела в Тюмень — на этот раз для того, чтобы поблагодарить врачей медицинского учреждения.
Сюжет
Тюмень
Видео: Здравоохранение Тюменской области

Житель Тавды (Свердловской области) Александр Никуленко встретил свою вторую половинку в Тайланде —за тысячи километров от родного города. По словам мужчины, это была любовь с первого взгляда.

Свадьба по национальным тайским обычаям. Затем супруга Александра Синанарнг забеременела. Встал вопрос — где рожать? Было решено — конечно, в России. Выбор остановили на Родильном доме № 3 Тюмени. Чин, так зовут Синанарнг в её семье, доверилась мнению родственников и прилетела в Тюмень в сопровождении супруга

И не пожалела об этом. Малыша назвали Ярослав. Через месяц семья уехала в Тайланд. А на днях прилетела в Тюмень для того, чтобы отпраздновать первый день рождения сына.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в первом полугодии 2023 года на свет появились более 7 тысяч малышей.

Читайте также:
В Тюмени родители школьников парализовали работу пунктов WildberriesЧтобы добраться до деревни, рецидивист с ножом напал на тюменку и ее дочьТюменские врачи спасли 3-летнюю тюменку с температурой 39
#Видео#Общество#Новости тюмени#Врачи#Тюмень#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Вчера, 12:33
Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей
Вчера, 09:54
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»
Вчера, 01:00
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Вчера, 12:56
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Вчера, 14:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 августа
Сегодня, 02:21