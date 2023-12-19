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Published Сегодня, 03:04

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Updated Сегодня, 03:06

Тюменское отделение СФР закупит для инвалидов 31 протез

Тюменское отделение СФР потратит на протезы для инвалидов 15 миллионов рублей

19 декабря 2023, 03:04
Фото: 1MI

Тюменское отделение СФР закупит для инвалидов 31 протез

Тюменское отделение СФР определяется с поставщиком для закупки протезов нижних конечностей. Деньги выделены из федерального бюджета.

Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования закупит протезы в 2024 году. Контракт опубликован на портале Госзакупок.

Всего, как следует из контракта, будет приобретен 31 протез для голени и бедра. Начальная и максимальная цена сделки — 15 миллионов рублей. Средства на закупку были выделены из федерального бюджета.

Ранее «Наш город» сообщал, что для тобольских чиновников закупили новые автомобили. На три машины «Москвич 3» потратили 6 миллионов 465 тысяч рублей.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Тендеры#Инвалиды#Протезы#Любовь Селезнева
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