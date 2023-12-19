Тюменское отделение СФР потратит на протезы для инвалидов 15 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования закупит протезы в 2024 году. Контракт опубликован на портале Госзакупок.
Всего, как следует из контракта, будет приобретен 31 протез для голени и бедра. Начальная и максимальная цена сделки — 15 миллионов рублей. Средства на закупку были выделены из федерального бюджета.
Ранее «Наш город» сообщал, что для тобольских чиновников закупили новые автомобили. На три машины «Москвич 3» потратили 6 миллионов 465 тысяч рублей.