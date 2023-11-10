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Тюменка учит инвалидов летать на параплане

Тюменка учит инвалидов летать на параплане

10 ноября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Жительница Тюмени Анна Миркина помогает людям с поражением ног и спины освоить полеты в аэротрубе и на параплане. Девушка отмечает, что с помощью такого рода занятий ее подопечные смогут заново или впервые научиться ходить. Недавно на ее курсы прилетели инвалиды из ЛНР.

Тюменка придумала новый реабилитационный вид занятий для инвалидов с поражением ног и спины. С помощью аэротрубы и параплана Анна Миркина помогает людям наладить контакт с телом и даже заново или впервые научиться навыку ходьбы, сообщает газета NEFT.

Курсы, проводимые девушкой, являются бесплатными. Поначалу ее подопечные учатся летать в аэротрубе, а позже, набравшись смелости и опыта, отправляются в полеты на парапланах и парашютах.

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«Уже видны первые результаты: люди, которые не верили, что у них получится, начинают больше двигаться, опираться на свой двигательный аппарат, а не на коляски и костыли, преодолевают депрессию и начинают менять свою жизнь. Кто-то идет в профессиональный спорт, у кого-то появилось желание открыть свое НКО и помогать людям», — поделилась Анна Миркина с газетой NEFT.

На обучение к девушке приходят люди как незначительными, так и с очень серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата. Недавно тюменка пригласила 18 человек принять участие в ее проекте — среди них были инвалиды из Луганской народной республики. Некоторые из этих людей вдохновились идеей Анны Миркиной и решили реализовать подобные проекты в своих регионах.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские хирурги пересадили донорское сердце жителю Ямала. Спустя 3 недели пациент отметил, что чувствует себя лучше. Первая операция по пересадке сердца в Тюменской области была проведена в 2021 году. С тех пор подобным образом прооперировали шестерых пациентов, и все хирургические вмешательства прошли с отличным результатом.

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#Общество#Тюмень#Медицина#Тюменская область#Здоровье#Инвалиды#Реабилитация#НКО#Медицинские услуги#Аэротруба#Дмитрий Балобанов
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