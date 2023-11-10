Тюменка учит инвалидов летать на параплане

На обучение к девушке приходят люди как незначительными, так и с очень серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата. Недавно тюменка пригласила 18 человек принять участие в ее проекте — среди них были инвалиды из Луганской народной республики. Некоторые из этих людей вдохновились идеей Анны Миркиной и решили реализовать подобные проекты в своих регионах.