Тюменка учит инвалидов летать на параплане

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Тюменка придумала новый реабилитационный вид занятий для инвалидов с поражением ног и спины. С помощью аэротрубы и параплана Анна Миркина помогает людям наладить контакт с телом и даже заново или впервые научиться навыку ходьбы, сообщает газета NEFT.
Курсы, проводимые девушкой, являются бесплатными. Поначалу ее подопечные учатся летать в аэротрубе, а позже, набравшись смелости и опыта, отправляются в полеты на парапланах и парашютах.
«Уже видны первые результаты: люди, которые не верили, что у них получится, начинают больше двигаться, опираться на свой двигательный аппарат, а не на коляски и костыли, преодолевают депрессию и начинают менять свою жизнь. Кто-то идет в профессиональный спорт, у кого-то появилось желание открыть свое НКО и помогать людям», — поделилась Анна Миркина с газетой NEFT.
На обучение к девушке приходят люди как незначительными, так и с очень серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата. Недавно тюменка пригласила 18 человек принять участие в ее проекте — среди них были инвалиды из Луганской народной республики. Некоторые из этих людей вдохновились идеей Анны Миркиной и решили реализовать подобные проекты в своих регионах.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские хирурги пересадили донорское сердце жителю Ямала. Спустя 3 недели пациент отметил, что чувствует себя лучше. Первая операция по пересадке сердца в Тюменской области была проведена в 2021 году. С тех пор подобным образом прооперировали шестерых пациентов, и все хирургические вмешательства прошли с отличным результатом.