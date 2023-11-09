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Posted 9 ноября, 12:14

Published 9 ноября, 12:14

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В поликлинику №8 Тюмени закупили новый УЗИ-аппарат

В поликлинику №8 Тюмени закупили новый УЗИ-аппарат

9 ноября 2023, 12:14
Фото: 1MI
По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» медучреждения Тюменской области продолжают получать новое современное оборудование. Так, недавно в поликлинике №8 появился УЗИ-аппарат, сообщает депздрав ТО.

Оборудование установлено в функционально-диагностическом отделении, которое появилось в поликлинике этим летом.

«Теперь, после прибытия нового аппарата, УЗИ-диагностика выполняется двух кабинетах отделения. Аппарат есть и в женской консультации. И в двух филиалах поликлиники — в микрорайонах Березняки и ММС. Еще два предназначены для детского населения. И два мобильных УЗИ для выездов на дом к пациентам либо в школы и детские сады для проведения медосмотров», — пояснили в медучреждении.

На новом аппарате выполняют широкий спектр обследований: сердце, сосуды, малый таз и молочные железы, внутренние органы.

Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».

В филиалы тюменской областной больницы закупили три новых аппарата УЗИ
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