В поликлинику №8 Тюмени закупили новый УЗИ-аппарат

Posted 9 ноября, 12:14
Published 9 ноября, 12:14
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Оборудование установлено в функционально-диагностическом отделении, которое появилось в поликлинике этим летом.
«Теперь, после прибытия нового аппарата, УЗИ-диагностика выполняется двух кабинетах отделения. Аппарат есть и в женской консультации. И в двух филиалах поликлиники — в микрорайонах Березняки и ММС. Еще два предназначены для детского населения. И два мобильных УЗИ для выездов на дом к пациентам либо в школы и детские сады для проведения медосмотров», — пояснили в медучреждении.
На новом аппарате выполняют широкий спектр обследований: сердце, сосуды, малый таз и молочные железы, внутренние органы.
Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».