В филиалы тюменской областной больницы закупили три новых аппарата УЗИ

«Услуга УЗИ на сегодняшний день самая востребованная в диагностике. Количество выполняемых нами УЗИ исследований ежегодно растет, и повышение качества доступности исследования задача для нас приоритетная. В данный момент у нас ведут прием 5 докторов в Заводоуковске и 2 в Упорово», — отметил главный врач ОБ № 12 Николай Сипачев



Ежедневно ультразвуковые диагностические процедуры на базе всех поликлиник и стационаров ОБ № 12 проходят более 300 пациентов, за 2022 год общая цифра по двум районам — Заводоуковскому и Упоровскому — составила 125 239 исследований Новые системы УЗИ имеют высокое качество визуализации, что дает нам гарантию надежности полученных результатов, даже при проведении самых сложных исследований.