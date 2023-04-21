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Posted 21 апреля 12:19

Published 21 апреля 12:19

Modified Сегодня, 00:41

Updated Сегодня, 00:41

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В филиалы тюменской областной больницы закупили три новых аппарата УЗИ

21 апреля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Сразу три новых современных УЗИ-аппарата поступили в филиал областной больницы №12. Два из них передали в поликлинику Заводоуковска, третий — в Упорово, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Новые приборы появились в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Два из них — универсальные полноразмерные стационарные системы ультразвуковой визуализации. Третий — мобильный, компактный и передвижной.

«Услуга УЗИ на сегодняшний день самая востребованная в диагностике. Количество выполняемых нами УЗИ исследований ежегодно растет, и повышение качества доступности исследования задача для нас приоритетная. В данный момент у нас ведут прием 5 докторов в Заводоуковске и 2 в Упорово», — отметил главный врач ОБ № 12 Николай Сипачев

Ежедневно ультразвуковые диагностические процедуры на базе всех поликлиник и стационаров ОБ № 12 проходят более 300 пациентов, за 2022 год общая цифра по двум районам — Заводоуковскому и Упоровскому — составила 125 239 исследований Новые системы УЗИ имеют высокое качество визуализации, что дает нам гарантию надежности полученных результатов, даже при проведении самых сложных исследований.

Современное программное обеспечение выполняет роль помощника и делает процедуры быстрыми, точными и эффективными, что немаловажно и для пациента, и для врача».

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