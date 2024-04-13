В Тюменской области пациенты сельской амбулатории получают лечение кислородом

Posted 13 апреля, 11:53
Published 13 апреля, 11:53
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Лечение кислородом с помощью концентратора показано людям с различными заболеваниями, которые испытывают дефицит кислорода в организме. Это могут быть пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой, фиброзными изменениями легких и другими состояниями, при которых возникает потребность в дополнительном кислороде.
Как рассказала старшая медицинская сестра Сладковской районной больницы Галина Струнина, кислородные концентраторы способствуют быстрому и эффективному предоставлению кислорода пациентам с различными заболеваниями, а также играют важную роль в уходе за пациентами в реанимации и послеоперационном периоде.«Это приобретение позволяет нам улучшить качество оказываемой медицинской помощи и повысить комфорт и безопасность наших пациентов», — добавила Галина Викторовна.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.