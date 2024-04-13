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Posted 13 апреля, 11:53

Published 13 апреля, 11:53

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Тюменской области пациенты сельской амбулатории получают лечение кислородом

В Тюменской области пациенты сельской амбулатории получают лечение кислородом

13 апреля 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
В Казанском районе в Усовской врачебной амбулатории появился собственный кислородный концентратор. Оборудование закуплено в сельское медучреждение на средства из регионального бюджета, сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Лечение кислородом с помощью концентратора показано людям с различными заболеваниями, которые испытывают дефицит кислорода в организме. Это могут быть пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой, фиброзными изменениями легких и другими состояниями, при которых возникает потребность в дополнительном кислороде.

Как рассказала старшая медицинская сестра Сладковской районной больницы Галина Струнина, кислородные концентраторы способствуют быстрому и эффективному предоставлению кислорода пациентам с различными заболеваниями, а также играют важную роль в уходе за пациентами в реанимации и послеоперационном периоде.«Это приобретение позволяет нам улучшить качество оказываемой медицинской помощи и повысить комфорт и безопасность наших пациентов», — добавила Галина Викторовна.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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