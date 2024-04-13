В Тюменской области пациенты сельской амбулатории получают лечение кислородом

Лечение кислородом с помощью концентратора показано людям с различными заболеваниями, которые испытывают дефицит кислорода в организме. Это могут быть пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхиальной астмой, фиброзными изменениями легких и другими состояниями, при которых возникает потребность в дополнительном кислороде.