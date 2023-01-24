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Posted 24 января 11:53

Published 24 января 11:53

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В больнице Ярковского района на новом аппарате УЗИ провели 7 тысяч обследований

24 января 2023, 11:53
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В 2022 году в филиале областной больнице № 24 в Ярковском районе появился новый аппарат УЗИ. За это время на нем проведено уже более семи тысяч диагностических обследований, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Современное диагностическое оборудование приобретено в сельскую больницу по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В рейтинг самых востребованных исследований в Ярковской больнице вошли — эхокардиография, УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной и молочной желез. Также часто направления выдаются на обследование органов малого таза, предстательной железы и головного мозга.

«Ежедневно на новом аппарате проводится до 40 диагностических процедур. И, безусловно, благодаря высокому качеству, четкости и новым возможностям аппарата, случаи выявления патологий значительно увеличились», пояснила врач ультразвукового исследования Евгения Башмакова.

Так, по результатам УЗИ молочных желез и малого таза в 2022 году на дополнительные на обследования были направлены свыше 300 жителей района. У 24 из них выявлены высокие риски предраковых заболеваний, у 16 — подтвердилась онкология.

Повышение уровня здоровья населения региона — один из главных приоритетов в деятельности правительства Тюменской области. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, по которой в медучреждения региона закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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