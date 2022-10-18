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В поликлинику Тюмени поставят тепловизоры, аппараты УЗИ и телекардиографы за 95 млн

18 октября 10:10
Фото: 1Mi
В Тюмени для поликлиники №12 закупят тепловизоры с бесконтактным измерением температуры, аппараты УЗИ (8 штук), стоматологические установки и телекардиографы, сообщается на сайте Госзакупки. На эти цели планируется потратить 95 млн рублей.

В частности только на закупку аппаратов УЗИ потратят 65,9 млн рублей. Два из них должны быть портативными. Поставку необходимо выполнить в течение 90 дней после подписания контракта. Для покупки 43 телекардиографов выделено 6,6 млн рублей. Для нужд поликлиники купят 10 терминалов с основным модулем «с бесконтактным измерением температуры». В комплекте к оборудованию идут дезинфекционно-досмотровые станции (5 штук). Их стоимость около 14 млн рублей. Оставшиеся деньги потратят на закупки стоматологических установок.

«Наш город» в середине сентября сообщал, что в городскую поликлинику №14 за 51 млн рублей купят рентгенодиагностическое оборудование.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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