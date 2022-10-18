В поликлинику Тюмени поставят тепловизоры, аппараты УЗИ и телекардиографы за 95 млн

В частности только на закупку аппаратов УЗИ потратят 65,9 млн рублей. Два из них должны быть портативными. Поставку необходимо выполнить в течение 90 дней после подписания контракта. Для покупки 43 телекардиографов выделено 6,6 млн рублей. Для нужд поликлиники купят 10 терминалов с основным модулем «с бесконтактным измерением температуры». В комплекте к оборудованию идут дезинфекционно-досмотровые станции (5 штук). Их стоимость около 14 млн рублей. Оставшиеся деньги потратят на закупки стоматологических установок.