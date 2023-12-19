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С начала года в Аббатском районе эндоскопию провели более 600 пациентам

С начала года в Аббатском районе эндоскопию провели более 600 пациентам

19 декабря 2023, 11:36
Фото: 1MI
В начале 2023 года эндоскопическое отделение Абатской больницы переехало в новый стационар, который открылся после капитальной реконструкции. За это время местными медиками было проведено 605 процедур эндоскопии, сообщает пресс-служба регионального депздрава.
Фото: департамент здравоохранение Тюменской области

В результате диагностики у трех сельчан обнаружены злокачественные новообразования, у 30 — заподозрена онкология.

«Открытие эндоскопического отделения после капитального ремонта -это забота о здоровье наших пациентов. Теперь жители Абатского района могут получить высококачественное обследование и процедуры в новых, комфортных условиях», — пояснили медики.

Благодаря современному оборудованию, теперь даже в сельской местности у врачей есть возможность своевременно выявлять патологии, что увеличивает шансы их пациентов на полное выздоровление.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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#Общество#Ирина Швецова#Здравоохранение#Нацпроекты#Нацпроект
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