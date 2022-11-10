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Врачи из Тюмени проведут выездную диспансеризацию сельских жителей

10 ноября 11:01
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В Тюменской области стартовал проект «Здоровое село», в рамках которого организована выездная работа врачей в сельские населенные пункты. Первыми диспансеризацию пройдут жители Сладковского района, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Выездная работа тюменских врачей в населенные пункты района пройдет с 10 по 21 ноября.

18 врачей узкой специализации из Тюмени проведут осмотр, диагностику сельчан, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации,  при необходимости направят  на медицинскую реабилитацию.

«Проект „Здоровое село“ направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и, как итог —  повышение продолжительности жизни», — пояснили в депздраве области.

Важным аспектом проекта станет повышение и совершенствование знаний и практических навыков медицинских работников района.  Тюменскими врачами будут проведены школы здоровья для пациентов, а для врачей района — мастер-классы и обучающие семинары по самым актуальным темам.

Расписание врачебного приема:

11 ноября —  c. Лопазное

12 ноября — с. Александровка

13 ноября — с. Усово

14 ноября — с. Менжинское

15 ноября — д. Рождественка

16 ноября — с. Никулино

17 ноября — д. Майка

18 ноября — д. Новоандреевка

19 ноября — п. Маслянский

20 ноября — п. Маслянский

21 ноября — с. Степное

Запись к узким специалистам осуществляется после предварительного осмотра врачом-терапевтом (фельдшером). При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

 

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