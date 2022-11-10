Врачи из Тюмени проведут выездную диспансеризацию сельских жителей

Выездная работа тюменских врачей в населенные пункты района пройдет с 10 по 21 ноября.
18 врачей узкой специализации из Тюмени проведут осмотр, диагностику сельчан, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации, при необходимости направят на медицинскую реабилитацию.
«Проект „Здоровое село“ направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и, как итог — повышение продолжительности жизни», — пояснили в депздраве области.
Важным аспектом проекта станет повышение и совершенствование знаний и практических навыков медицинских работников района. Тюменскими врачами будут проведены школы здоровья для пациентов, а для врачей района — мастер-классы и обучающие семинары по самым актуальным темам.
Расписание врачебного приема:
11 ноября — c. Лопазное
12 ноября — с. Александровка
13 ноября — с. Усово
14 ноября — с. Менжинское
15 ноября — д. Рождественка
16 ноября — с. Никулино
17 ноября — д. Майка
18 ноября — д. Новоандреевка
19 ноября — п. Маслянский
20 ноября — п. Маслянский
21 ноября — с. Степное
Запись к узким специалистам осуществляется после предварительного осмотра врачом-терапевтом (фельдшером). При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.