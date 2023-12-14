Власти Тюмени нашли дополнительные миллионы рублей для строительства дорог

По его словам, более 500 миллионов пополнят городской бюджет в 2024 году, 195 миллионов — в 2025 году, более 40 миллионов — в 2026 году. Денежные средства в размере более 470 миллионов рублей направят на строительство дорог в районе озера Алебашево и улиц в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте. Также допсредства в размере 153 миллионов предусмотрены для проведения капремонта школы № 22 по улице Садовой.