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Власти Тюмени нашли дополнительные миллионы рублей для строительства дорог

Власти Тюмени нашли дополнительные миллионы рублей для строительства дорог

14 декабря 2023, 05:42
Фото: 1MI
Порядка 750 миллионов рублей поступят в бюджет Тюмени из областной казны на строительство дорог, реализацию мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства, ремонт общеобразовательных учреждений.
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Бюджет

Об этом сообщил заместитель главы города, директор департамента финансов и налоговой политики администрации Андрей Пилипчук.

По его словам, более 500 миллионов пополнят городской бюджет в 2024 году, 195 миллионов — в 2025 году, более 40 миллионов — в 2026 году. Денежные средства в размере более 470 миллионов рублей направят на строительство дорог в районе озера Алебашево и улиц в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте. Также допсредства в размере 153 миллионов предусмотрены для проведения капремонта школы № 22 по улице Садовой.

Ранее «Наш Город» писал, что в микрорайоне Тюменская слобода планируют построить новую школу. Разработка проектной документации для строительства общеобразовательного учреждения состоится в 2025 году.

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