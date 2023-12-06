С начала года тюменским предпринимателям было оказано более 600 мер поддержки

В течение последних трех лет Корпорация МСП предоставила более 1800 мер поддержки предпринимателям Тюменской области. Только в текущем году уже было оказано 660 мер поддержки. Об этом рассказал замгубернатора Андрей Пантелеев на бизнес-форуме «Мой бизнес. День знаний для предпринимателей».

Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области Мероприятие проходит в Тюмени. На форуме был организован открытый диалог с предпринимательским сообществом, который открыл Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области. Эти цифры говорят о высоком интересе бизнеса к федеральным мерам, предоставляемым Корпорацией. Задачей встречи было установить контакт с федеральной корпорацией, получить полезную информацию и контакты, а также расширить диапазон мер поддержки для предпринимателей региона. Тюменская область также имеет свою региональную систему мер поддержки предпринимателей, одной из задач которой является модернизация предприятий, создание стимулов для развития новых активов, средств производства и создание рабочих мест. В ходе встречи региональной лизинговой компанией «ТАЛК лизинг» были предложены различные варианты поддержки, в том числе при взаимодействии с федеральными программами. В зале также присутствовали руководители региональной инвестиционной структуры. Предприниматели активно участвовали в обсуждении, включая рассмотрение проблемных вопросов, которые были взяты на проработку.