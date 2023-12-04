Именную доску в честь тюменского Героя России — участника СВО установили в его школе

Напомним, Рустам Сайфуллин ушел на Донбасс с самых первых дней СВО. В очередном бою тюменец получил серьезное ранение. После нескольких операций, ему потребовалась длительная реабилитация. Пока офицер восстанавливал здоровье, он активно участвовал во всех патриотических мероприятиях региона и даже прошел в депутаты Тюменской гордумы. Но спустя короткое время Рустам Сайфуллин принял решение отказаться от мандата и вернуться на СВО.