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Именную доску в честь тюменского Героя России — участника СВО установили в его школе

Именную доску в честь тюменского Героя России — участника СВО установили в его школе

4 декабря 2023, 12:55
Фото: 1MI
Именную доску Героя России Рустама Сайфуллина открыли в школе Вагайского района. Участие в мероприятии принял и сам участник СВО, который сейчас находится в отпуске.
Именную доску в честь тюменского Героя России установили в школеИменную доску в честь тюменского Героя России установили в школе
Именную доску в честь тюменского Героя России установили в школеИменную доску в честь тюменского Героя России установили в школе
Именную доску в честь тюменского Героя России установили в школе
Фото: АНО "ИИЦ "Сельский труженик"

О событии рассказали в Комитете по делам национальностей Тюменской области.

«Среди почетных гостей торжественного мероприятия — Рустам Галиевич. Кроме того, в рамках мероприятия медалью за разминирование наградили участника СВО из Вагайского района, который находится в отпуске», — сказано в сообщении.

Напомним, Рустам Сайфуллин ушел на Донбасс с самых первых дней СВО. В очередном бою тюменец получил серьезное ранение. После нескольких операций, ему потребовалась длительная реабилитация. Пока офицер восстанавливал здоровье, он активно участвовал во всех патриотических мероприятиях региона и даже прошел в депутаты Тюменской гордумы. Но спустя короткое время Рустам Сайфуллин принял решение отказаться от мандата и вернуться на СВО.

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#Ирина Швецова#Герой России#СВО
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