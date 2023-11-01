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Published Сегодня, 12:57

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Экс-депутат тюменской гордумы отправился на СВО

Экс-депутат тюменской гордумы отправился на СВО

1 ноября 2023, 12:57
Фото: 1MI
В сентябре 2023 года Рустам Сайфуллин был избран депутатом гордумы Тюмени, однако позже отказался от мондата, решив вернуться в зону боевых действий, где, по его мнению, необходимы его знания, опыт и навыки в военной форме.

За свои подвиги взоне СВО Рустам Сайфуллин был награжден званием «Герой России». После долгого лечения от полученных ранений боец был избран депутатом городской думы Тюмени по партийному списку Единой России. Однако спустя какое-то время Рустам отказался от депутатского мандата и заявил, что собирается вернуться в Луганск в зону боевых действий. Мужчина считает, что его навыки и опыт понадобятся на поле боя.

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Ранее «Наш город» писал о том, что депутатский мандат оставила и Екатерина Костылева, получившая титул «Учитель года». Заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию объяснили занятостью Костылевой в других важных проектах.

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