Экс-депутат тюменской гордумы отправился на СВО

За свои подвиги взоне СВО Рустам Сайфуллин был награжден званием «Герой России». После долгого лечения от полученных ранений боец был избран депутатом городской думы Тюмени по партийному списку Единой России. Однако спустя какое-то время Рустам отказался от депутатского мандата и заявил, что собирается вернуться в Луганск в зону боевых действий. Мужчина считает, что его навыки и опыт понадобятся на поле боя.