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Здание администрации Тюмени

Герой РФ Рустам Сайфуллин передумал становиться депутатом Тюменской гордумы

21 сентября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Здание администрации Тюмени
Герой России Рустам Сайфуллин отказался от мандата в Тюменскую гордуму. Он применит свои навыки в военной сфере.

Отмечается, что он уже восстановился после ранения.

«Я военнослужащий, и поэтому, считаю, мой опыт и навыки необходимо применять в военной сфере. Сейчас, насколько это возможно, я восстановился после ранений и остаюсь в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил Сайфуллин по данным издания Ура.ру.

Ранее «Наш город» сообщал, что депутат гордумы Елена Бойко участвовала в организации уроков мужества для учащихся 9-11 классов. Встречу провел командир полка, Герой России, гвардии полковник Рустам Сайфуллин.

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