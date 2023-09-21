Герой РФ Рустам Сайфуллин передумал становиться депутатом Тюменской гордумы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Отмечается, что он уже восстановился после ранения.
«Я военнослужащий, и поэтому, считаю, мой опыт и навыки необходимо применять в военной сфере. Сейчас, насколько это возможно, я восстановился после ранений и остаюсь в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», — заявил Сайфуллин по данным издания Ура.ру.
Ранее «Наш город» сообщал, что депутат гордумы Елена Бойко участвовала в организации уроков мужества для учащихся 9-11 классов. Встречу провел командир полка, Герой России, гвардии полковник Рустам Сайфуллин.