nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В храме, который восстановили ямальцы в Волновахе, начались богослужения

В храме, который восстановили ямальцы в Волновахе, начались богослужения

30 ноября 2023, 04:38
Фото: Telegram Дмитрия Артюхова
С июня прошлого года специалисты округа восстановили 48 соцобъектов.

Строители из ЯНАО восстановили Свято-Духовский храм в Волновахе. После завершения всех работ они подарили Настоятелю Свято-Духовского Храма Архимандриту Игнатию иконы Казанской Божьей Матери и Спасителя Иисуса Христа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ходе ремонта в храме утеплили стены, обновили фасады, установили новые окна и двери, заменили инженерные сети. Внутри здание полностью обновили. Художники расписали стены и потолки помещений храма, — отметили в ведомстве.
Фото: Telegram Дмитрия Артюхова

Кроме того, вокруг храма и воскресной школы силами Ямала благоустроена территория, обновлено ограждение и уложена тротуарная плитка.

На славу потрудились и строители, и художники. Внутреннее убранство — ручная роспись. Стены и своды украсили живописными библейскими сюжетами и ликами святых. Облагородили территорию вокруг церкви. Стало лучше прежнего, а главное — с душой. В храме уже идут богослужения. Получаем теплые слова благодарности от верующих Волновахи — они вновь обрели место, где всегда могут получить духовную поддержку. Для всех, кто неравнодушен к судьбе Волновахи, восстановление храма — символ возвращения здесь мирной жизни, — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Фото: Telegram Дмитрия Артюхова

Восстановительные работы выполнены за год в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года. Мероприятия по строительству социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора координируются Минстроем России. С июня 2022 года на территории Волновахского района округом восстановлены 48 соцобъектов, отремонтированы 100 многоквартирных домов.

#Общество#Губернатор#Художники#Строительные работы#Храм#Ямало-Ненецкий округ#Дмитрий Артюхов#Богослужение#Восстановление
Подпишитесь
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
Вчера, 06:46
Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников
Вчера, 11:43
«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей
Вчера, 08:12
Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр
Вчера, 07:45
Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?
Вчера, 11:27
Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов
Вчера, 07:31