В храме, который восстановили ямальцы в Волновахе, начались богослужения

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Строители из ЯНАО восстановили Свято-Духовский храм в Волновахе. После завершения всех работ они подарили Настоятелю Свято-Духовского Храма Архимандриту Игнатию иконы Казанской Божьей Матери и Спасителя Иисуса Христа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ходе ремонта в храме утеплили стены, обновили фасады, установили новые окна и двери, заменили инженерные сети. Внутри здание полностью обновили. Художники расписали стены и потолки помещений храма, — отметили в ведомстве.
Кроме того, вокруг храма и воскресной школы силами Ямала благоустроена территория, обновлено ограждение и уложена тротуарная плитка.
На славу потрудились и строители, и художники. Внутреннее убранство — ручная роспись. Стены и своды украсили живописными библейскими сюжетами и ликами святых. Облагородили территорию вокруг церкви. Стало лучше прежнего, а главное — с душой. В храме уже идут богослужения. Получаем теплые слова благодарности от верующих Волновахи — они вновь обрели место, где всегда могут получить духовную поддержку. Для всех, кто неравнодушен к судьбе Волновахи, восстановление храма — символ возвращения здесь мирной жизни, — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Восстановительные работы выполнены за год в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года. Мероприятия по строительству социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора координируются Минстроем России. С июня 2022 года на территории Волновахского района округом восстановлены 48 соцобъектов, отремонтированы 100 многоквартирных домов.