В храме, который восстановили ямальцы в Волновахе, начались богослужения

Восстановительные работы выполнены за год в рамках комплексной программы поддержки Волновахи до 2025 года. Мероприятия по строительству социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и жилого сектора координируются Минстроем России. С июня 2022 года на территории Волновахского района округом восстановлены 48 соцобъектов, отремонтированы 100 многоквартирных домов.