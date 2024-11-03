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Дмитрий Артюхов

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Ноябрь
Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые побывал на Ямале с рабочей поездкой
3 ноября, 09:14
Октябрь
Дмитрий Артюхов наградил финалистов конкурса «Большая перемена» в Крыму
28 октября, 11:19
На Ямале запустили оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников вузов
7 октября, 11:01
Сентябрь
К учебному году Ямал отремонтировал четыре школы в подшефном Волновахском районе
2 сентября, 12:11
Август
Дмитрий Артюхов принял ряд решений по поддержке участников СВО
19 августа, 11:14
Июль
Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими бойцами СВО и передал технику
30 июля, 13:24
Дмитрий Артюхов оценил темпы восстановления подшефной Волновахи
22 июля, 11:24
Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками СВО и их семьями
8 июля, 14:41
Июнь
Подаренная Владимиру Путину важенка из ЯНАО отправилась в резиденцию Деда Мороза
28 июня, 14:11
На Ямале детям участников СВО компенсируют затраты на отдых круглогодично
25 июня, 04:00
На Ямале выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ
19 июня, 12:18
Ямал отмечает двухлетие шефства над Волновахским районом
14 июня, 11:46
Май
Дмитрий Артюхов представил президенту РФ предложения для молодежного нацпроекта
30 мая, 09:28
Дмитрий Артюхов рассказал, что сделал Ямал для восстановления Волновахи
23 мая, 12:27
На Ямале усовершенствуют популярную меру поддержки детей военнослужащих
20 мая, 13:35
Ямал доставил бойцам в зону СВО новые машины и оборудование
9 мая, 09:31
Апрель
Дмитрий Артюхов планирует на Ямале объявить 2025-й Годом героев
27 апреля, 10:37
По поручению Дмитрия Артюхова ямальским бойцам передали крупную партию техники
20 апреля, 09:59
Ямальский тундровик подарил Владимиру Путину особенного белоснежного оленя
13 апреля, 15:29
Март
На Ямале запустят новую программу развития педагогических и медицинских кадров
27 марта, 11:26

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