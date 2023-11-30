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Богослужение

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Ноябрь 2023
В храме, который восстановили ямальцы в Волновахе, начались богослужения
30 ноября 2023, 04:38
Апрель 2023
Как пройдет Пасха в Тюмени: стало известно полное расписание
В эти выходные православные горожане отмечают Пасху. В храмах Тюмени пройдут богослужения и будут курсировать четыре бесплатных автобуса в ночь с субботы на воскресенье. Сегодня местным жителям рассказали о расписании пасхальных служб в городах Тюменской области.
14 апреля 2023, 08:34
Православные тюменцы отпраздновали Вербное воскресенье
Сегодня, в вербное воскресенье, в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля провели праздничное богослужение. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского правительства.
9 апреля 2023, 16:31

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