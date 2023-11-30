Богослужение

Как пройдет Пасха в Тюмени: стало известно полное расписание

В эти выходные православные горожане отмечают Пасху. В храмах Тюмени пройдут богослужения и будут курсировать четыре бесплатных автобуса в ночь с субботы на воскресенье. Сегодня местным жителям рассказали о расписании пасхальных служб в городах Тюменской области.