nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Изображение материала

Как пройдет Пасха в Тюмени: стало известно полное расписание

14 апреля 2023, 08:34
Фото: 1MI

В Тюменской области 15 и 16 апреля пройдут пасхальные богослужения

В эти выходные православные горожане отмечают Пасху. В храмах Тюмени пройдут богослужения и будут курсировать четыре бесплатных автобуса в ночь с субботы на воскресенье. Сегодня местным жителям рассказали о расписании пасхальных служб в городах Тюменской области.

Тюмень

В нашем городе богослужения пройдут в четырех храмах.

В субботу в Знаменском кафедральном соборе по адресу Семакова, 13, традиционное освящение куличей начнется в 13.00 и будет проводиться каждые полчаса.

В Свято-Троицком мужском монастыре по улице Коммунистическая, 10, освящение пасхального хлеба пройдет 15 апреля с 12.00 до 23.00.

В воскресенье в полночь состоится крестный ход и праздничная литургия. С 10.00 до 17.00 снова пройдёт освящение куличей.

В Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы по адресу Широтная, 83 Б, праздничный хлеб освящают 15 апреля с 12.30 до 17.00.

В полночь состоится сразу несколько мероприятий: пасхальный крестный ход, пасхальная утреня и божественная литургия.

В храме в честь Святителя Николая Чудотворца по улице Моторостроителей, 1 А, освящение куличей пройдет в субботу с 12.00 до 18.00 и в воскресенье — в 12.00 и 14.00.

15 апреля здесь также будет проводиться пасхальное богослужение с крестным ходом.

Тобольск

Мероприятие пройдет 15 апреля в Софийско-Успенском соборе.

С 12.00 до 20.00 в Свято-Покровском соборе традиционно будут освящать куличи. В 23.45 пройдет пасхальный крестный ход.

В воскресенье в полночь здесь будет проводиться пасхальная утреня и праздничная божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.

Ишим

В Богоявленском соборе в 23.30 пройдет пасхальная полунощница с крестным ходом вокруг храма. А в полночь воскресенья состоится божественная литургия, после которой будут освящать куличи.

Ялуторовск

В Ялуторовске службы пройдут в Сретенском соборе. Божественная литургия состоится в 8.30 в субботу, в воскресенье в 00.00 пройдут крестный ход и пасхальное богослужение.

Освящение пасхальников проведут 15 апреля в 8.30, а также 16 апреля — в полночь и в 12.00.

Ранее мы писали, что накануне Пасхи стоимость яиц в Тюмени упала с 87, 5 до 83, 9 рублей, а местные хлебокомбинаты, в частности «Абсолют», сеть ресторанов «МаксиМ» и «Тюменский хлебокомбинат», не будут повышать цены на куличи.

Читайте также:
Тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи
#Елена Чебоксарова#Пасха#Куличи#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Богослужение#Храмы Тюмени#Православные#Православные праздники
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
Вчера, 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Сегодня, 07:54
Могут ли жители Тюменской области заранее узнать о запрете на выезд из России
Вчера, 09:09
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
Вчера, 08:16
Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей
Сегодня, 08:44
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
Вчера, 10:12