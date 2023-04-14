Как пройдет Пасха в Тюмени: стало известно полное расписание

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В нашем городе богослужения пройдут в четырех храмах.
В субботу в Знаменском кафедральном соборе по адресу Семакова, 13, традиционное освящение куличей начнется в 13.00 и будет проводиться каждые полчаса.
В Свято-Троицком мужском монастыре по улице Коммунистическая, 10, освящение пасхального хлеба пройдет 15 апреля с 12.00 до 23.00.
В воскресенье в полночь состоится крестный ход и праздничная литургия. С 10.00 до 17.00 снова пройдёт освящение куличей.
В Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы по адресу Широтная, 83 Б, праздничный хлеб освящают 15 апреля с 12.30 до 17.00.
В полночь состоится сразу несколько мероприятий: пасхальный крестный ход, пасхальная утреня и божественная литургия.
В храме в честь Святителя Николая Чудотворца по улице Моторостроителей, 1 А, освящение куличей пройдет в субботу с 12.00 до 18.00 и в воскресенье — в 12.00 и 14.00.
15 апреля здесь также будет проводиться пасхальное богослужение с крестным ходом.
Мероприятие пройдет 15 апреля в Софийско-Успенском соборе.
С 12.00 до 20.00 в Свято-Покровском соборе традиционно будут освящать куличи. В 23.45 пройдет пасхальный крестный ход.
В воскресенье в полночь здесь будет проводиться пасхальная утреня и праздничная божественная литургия Свт. Иоанна Златоуста.
В Богоявленском соборе в 23.30 пройдет пасхальная полунощница с крестным ходом вокруг храма. А в полночь воскресенья состоится божественная литургия, после которой будут освящать куличи.
В Ялуторовске службы пройдут в Сретенском соборе. Божественная литургия состоится в 8.30 в субботу, в воскресенье в 00.00 пройдут крестный ход и пасхальное богослужение.
Освящение пасхальников проведут 15 апреля в 8.30, а также 16 апреля — в полночь и в 12.00.
Ранее мы писали, что накануне Пасхи стоимость яиц в Тюмени упала с 87, 5 до 83, 9 рублей, а местные хлебокомбинаты, в частности «Абсолют», сеть ресторанов «МаксиМ» и «Тюменский хлебокомбинат», не будут повышать цены на куличи.