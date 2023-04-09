Православные тюменцы отпраздновали Вербное воскресенье

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В ведомстве сообщили, что накануне праздника горожане освятили в храме вербы, которые сами туда принесли. А те, у кого не было веточек, получили их у активистов молодёжного православного движения бесплатно.
Вербное воскресенье — это праздник, который православные россияне отмечают в воскресенье, предшествующее празднику Пасхи. Он в этом году состоится 17 апреля. Событие посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.
Ранее «Наш город» писал, что в торговые точки Тюменской области поступили освященные яйца от птицефабрики «Пышминской».