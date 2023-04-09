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Православные тюменцы отпраздновали Вербное воскресенье

9 апреля 2023, 16:31
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тобольском кремле Тюменской области прошло праздничное богослужение перед Пасхой

Сегодня, в вербное воскресенье, в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля провели праздничное богослужение. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского правительства.

В ведомстве сообщили, что накануне праздника горожане освятили в храме вербы, которые сами туда принесли. А те, у кого не было веточек, получили их у активистов молодёжного православного движения бесплатно.

Вербное воскресенье — это праздник, который православные россияне отмечают в воскресенье, предшествующее празднику Пасхи. Он в этом году состоится 17 апреля. Событие посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.

Ранее «Наш город» писал, что в торговые точки Тюменской области поступили освященные яйца от птицефабрики «Пышминской».

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#Елена Чебоксарова#Вербное воскресенье#Пасха#Богослужение#Тобольский кремль#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск
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