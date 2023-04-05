Скоро Пасха: в магазины Тюменской области поступит более 10 млн освященных яиц

Таинство благословения и освящения проходит на производстве уже в течение 15 лет.



Первые такие яйца от птицефабрики «Пышминской» уже поступили в магазины 4 апреля. На производстве состоялось таинство освящения, которое проводят на производстве уже 15 лет.



Всего в магазины региона поступит более 10 миллионов яиц. Продукция отличается яркой этикеткой и надписью «освящено».