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Скоро Пасха: в магазины Тюменской области поступит более 10 млн освященных яиц

5 апреля 2023, 06:55

В магазины Тюменской области к Пасхе поступит  более 10 млн освященных яиц

Первые партии яиц появились в торговых точках 4 апреля. Поставляет их птицефабрика «Пышминская».

Таинство благословения и освящения проходит на производстве уже в течение 15 лет.

Первые такие яйца от птицефабрики «Пышминской» уже поступили в магазины 4 апреля. На производстве состоялось таинство освящения, которое проводят на производстве уже 15 лет.

Всего в магазины региона поступит более 10 миллионов яиц. Продукция отличается  яркой этикеткой и надписью «освящено».

Ранее "Наш Город" писал, что в преддверии Пасхи стоимость десятка яиц увеличилась только на 22 копейки.

В преддверии Пасхи цены на яйца в Тюмени выросли только на…
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#Олеся Киреева#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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