Скоро Пасха: в магазины Тюменской области поступит более 10 млн освященных яиц

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Таинство благословения и освящения проходит на производстве уже в течение 15 лет.
Первые такие яйца от птицефабрики «Пышминской» уже поступили в магазины 4 апреля. На производстве состоялось таинство освящения, которое проводят на производстве уже 15 лет.
Всего в магазины региона поступит более 10 миллионов яиц. Продукция отличается яркой этикеткой и надписью «освящено».
Ранее "Наш Город" писал, что в преддверии Пасхи стоимость десятка яиц увеличилась только на 22 копейки.