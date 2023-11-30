Ретейлеры Тюмени начали предновогоднюю борьбу за сотрудников

С ростом числа вакансий увеличилась и медианная зарплата сотрудников сферы торговли — по сравнению с 2022 года на 25%. Зарплата администраторов торгового зала возросла на 30% (до 54 тысяч рублей), курьеров — на 28% (до 92 тысяч рублей), грузчиков — на 27% (до 55 тысяч рублей), продавцов-консультантов — на 23% (до 39 тысяч рублей), кассиров — на 16% (до 42 тысяч рублей).