Ретейлеры Тюмени начали предновогоднюю борьбу за сотрудников

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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«Для ретейла такие предложения — это один из эффективных способов закрытия потребностей в персонале на период пикового календарного спроса. Ретейлеры готовы как к еженедельным выплатам сотрудникам, так и к почасовым. По сравнению с прошлым годом работодатели в сфере торговли начали искать в три раза больше работников на частичную занятость в период новогодних распродаж», — отметили аналитики Зарплаты.ру.
С ростом числа вакансий увеличилась и медианная зарплата сотрудников сферы торговли — по сравнению с 2022 года на 25%. Зарплата администраторов торгового зала возросла на 30% (до 54 тысяч рублей), курьеров — на 28% (до 92 тысяч рублей), грузчиков — на 27% (до 55 тысяч рублей), продавцов-консультантов — на 23% (до 39 тысяч рублей), кассиров — на 16% (до 42 тысяч рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на многозадачных сотрудников. За последние два года потребность в таких кадрах увеличилась в два раза.