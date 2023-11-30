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Ретейлеры Тюмени начали предновогоднюю борьбу за сотрудников

Ретейлеры Тюмени начали предновогоднюю борьбу за сотрудников

30 ноября 2023, 06:16
Фото: 1MI
В преддверии праздничных распродаж на рынке в 2,3 раза возросло число вакансий для продавцов, курьеров и упаковщиков. По данным Зарплаты.ру, большинство предложений о работе приходится на вакансии с неполной занятостью — от почасовой до сменной.
«Для ретейла такие предложения — это один из эффективных способов закрытия потребностей в персонале на период пикового календарного спроса. Ретейлеры готовы как к еженедельным выплатам сотрудникам, так и к почасовым. По сравнению с прошлым годом работодатели в сфере торговли начали искать в три раза больше работников на частичную занятость в период новогодних распродаж», — отметили аналитики Зарплаты.ру.

С ростом числа вакансий увеличилась и медианная зарплата сотрудников сферы торговли — по сравнению с 2022 года на 25%. Зарплата администраторов торгового зала возросла на 30% (до 54 тысяч рублей), курьеров — на 28% (до 92 тысяч рублей), грузчиков — на 27% (до 55 тысяч рублей), продавцов-консультантов — на 23% (до 39 тысяч рублей), кассиров — на 16% (до 42 тысяч рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на многозадачных сотрудников. За последние два года потребность в таких кадрах увеличилась в два раза.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии
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