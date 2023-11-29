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В Тюменской области в два раза увеличился спрос на многозадачных сотрудников

В Тюменской области в два раза увеличился спрос на многозадачных сотрудников

29 ноября 2023, 07:06
Фото: 1MI
У тюменских работодателей растет потребность в многофункциональных работниках. За последние два года этот показатель увеличился в два раза, что является результатом беспрецедентного кадрового голода в большинстве отраслей российской экономики.

По данным аналитиков HeadHunter, с начала года навык многозадачности был отмечен в 8,2% опубликованных в тюменском регионе вакансий. При этом о наличии такого навыка в резюме сообщали лишь 5,4% жителей Тюменской области.

«Дефицит рабочей силы в России привел к аномально низкому уровню безработицы и росту зарплат в большинстве отраслей экономики, но не обошлось и без побочных эффектов. В условиях подорожания труда многие компании, главным образом малый бизнес и растущие стартапы, испытывают проблемы с наймом нужного количества персонала для выполнения имеющегося объема работ, и ожидают от каждого нового сотрудника большей вовлеченности, в том числе в те рабочие процессы, к которым обладатели той или иной профессии раньше не имели отношения», — отметила руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

По данным исследования HeadHunter, в этом году наибольшую потребность в кросс-функциональных специалистах испытывали организации культуры и искусства, предприятия ЖКХ, некоммерческие организации (НКО), компании финансового сектора (в частности, управление активами), государственные организации, образовательные учреждения, строительные и девелоперские организации, гостинично-ресторанный сектор, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, организации медиаиндустрии (СМИ, реклама, PR) и сельскохозяйственная отрасль.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских учреждениях УФСИН не хватает сотрудников. На сегодняшний день дефицит кадров в ведомстве достиг 18,7%.

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