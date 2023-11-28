В Тюменской области более ста пар сыграли свадьбу в красивую дату — 11.11.2023

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В стандартные даты в регионе регистрируют отношения в среднем 35 пар, пишет «МегаТюмень» со ссылкой на данные ЗАГСа.
«Исключением можно считать июль и август — 36% от всех свадеб приходится именно на них. Аншлаг в ЗАГсах региона также ожидается 12.12., 21.12 и 23.12.23», — отметили в службе.
Напомним, тюменский ЗАГС ранее назвал самые красивые даты, который женихи и невесты могут выбрать для свадеб в 2024 году.