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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Тюменской области более ста пар сыграли свадьбу в красивую дату — 11.11.2023

В Тюменской области более ста пар сыграли свадьбу в красивую дату — 11.11.2023

28 ноября 2023, 12:46
Фото: Midjourney
В Тюменской области 11.11.2023 года зарегистрировали брак 108 пар. Это в три раза больше, чем в обычные дни.

В стандартные даты в регионе регистрируют отношения в среднем 35 пар, пишет «МегаТюмень» со ссылкой на данные ЗАГСа.

«Исключением можно считать июль и август — 36% от всех свадеб приходится именно на них. Аншлаг в ЗАГсах региона также ожидается 12.12., 21.12 и 23.12.23», — отметили в службе.

Напомним, тюменский ЗАГС ранее назвал самые красивые даты, который женихи и невесты могут выбрать для свадеб в 2024 году.

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