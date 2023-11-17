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Супергеройская сходка: на свадьбу тюменцев приехали сразу два Человека-паука

Супергеройская сходка: на свадьбу тюменцев приехали сразу два Человека-паука

17 ноября 2023, 04:19
Фото: Midjourney
Супергерои из Екатеринбурга приехали на свадьбу своих друзей. К счастью, спасать никого не пришлось.
Сюжет
Свадьба

Влюбленная пара из Тюмени решила пожениться, но на их свадьбу нагрянули неожиданные гости.

Торжественную церемонию посетили сразу два Человека-паука из Екатеринбурга.

«Мы очень мало знаем о мультивселенных», — пишут в Телеграм-канале «СВЕТ Екатеринбург», где был опубликован видеоролик.
Видео: СВЕТ Екатеринбург / Телеграм

К счастью, помощь супергероев никому не понадобилась. Молодые люди стояли вместе с остальными гостями, а единственное, чем они выделялись — оригинальными костюмами.

В Тюмени тоже есть свой Человек-паук. Сергей Девляшов в 2017 году забирался на башню «Москва-сити», а в этом году принял участие в экстрим-шоу «Суперниндзя» и прошел в финал.

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