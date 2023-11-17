Супергеройская сходка: на свадьбу тюменцев приехали сразу два Человека-паука

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Влюбленная пара из Тюмени решила пожениться, но на их свадьбу нагрянули неожиданные гости.
Торжественную церемонию посетили сразу два Человека-паука из Екатеринбурга.
«Мы очень мало знаем о мультивселенных», — пишут в Телеграм-канале «СВЕТ Екатеринбург», где был опубликован видеоролик.
К счастью, помощь супергероев никому не понадобилась. Молодые люди стояли вместе с остальными гостями, а единственное, чем они выделялись — оригинальными костюмами.
В Тюмени тоже есть свой Человек-паук. Сергей Девляшов в 2017 году забирался на башню «Москва-сити», а в этом году принял участие в экстрим-шоу «Суперниндзя» и прошел в финал.