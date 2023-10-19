Динамика рождаемости в Тюмени остается положительной более 20 лет

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Рождаемость в Тюмени традиционно превышает смертность. За январь–август 2023 года на свет появились 8 518 детей, ушел из жизни 4 001 человек. В 2022 году зарегистрировано 13 048 актов о рождении и 7 182 — о смерти, в 2021-м — 13 124 и 10 032 соответственно.
Сегодня наблюдается незначительное снижение регистрации рождений, так как основная доля населения репродуктивного возраста — это малочисленное поколение, рожденное в 1990-х годах, — сообщила председатель комитета ЗАГС Ирина Казакевич, выступая перед депутатами.
В целях повышения доступности государственных услуг организована выдача документов в медучреждениях. Если при рождении ребенка мама не состоит в браке, но родители считают, что его необходимо заключить, сотрудники органа ЗАГС одновременно выполняют три регистрации: рождения ребенка, заключения брака и установления отцовства.
С 2022 года в соответствии с постановлением правительства РФ реализована возможность государственной регистрации рождения в рамках сервиса «Рождение ребенка» через портал «Госуслуги». Чтобы им воспользоваться, мама должна иметь зарегистрированный аккаунт и при поступлении в родильный дом заполнить согласие на оформление свидетельства о рождении в электронном виде.
Благодаря сервису родители без обращения в орган ЗАГС получают весь комплекс госуслуг, связанных с рождением ребенка: получение полиса ОМС, выплат и маткапитала, запись в поликлинику и выбор врача, запись в детский сад, регистрация по месту жительства. При желании родители могут оформить бумажное свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.
Всего в 2022 году в рамках сервиса комитетом ЗАГС зарегистрирован 41 акт о рождении в электронном виде, за восемь месяцев 2023 года — 1 593 акта. В настоящее время данную услугу предоставляют только в государственных учреждениях: областном перинатальном центре, роддомах №2 и №3.
Сохраняется динамика регистрации отношений тюменцами в органах ЗАГС. За январь–август 2023 года узами брака связала себя 4 921 пара (расторгли отношения 3 162 пары). В 2022 году зарегистрировано 8 111 браков и 4 387 разводов, в 2021 — 6 844 браков и 3 705 разводов. В День семьи, любви и верности 8 июля 2023 года сыграли свадьбу 46 пар. В целях повышения престижа института семьи и брака органы ЗАГС продолжали практику вручения памятных медалей семейным парам в юбилейные даты их супружеской жизни.
В январе–августе 2023 года зарегистрировано 48 актов об усыновлении (удочерении). В 2022 году новые семьи нашли 89 детей, в 2021-м — 46 ребят.
Комментируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Степан Киричук положительно оценил новые электронные формы работы с гражданами.
Число регистрируемых браков превышает число разводов. Число рождающихся ребятишек в Тюмени чуть меньше, чем в предыдущий год, но все равно остается на высоком уровне. Рождаемость стабильно превышает смертность в Тюмени с 2001 года. В России единицы таких городов, особенно столичных, где это удается. А это универсальный показатель. Отчет Ирины Александровны говорит о том, что политика, проводимая местными, региональными и федеральными органами власти повышает уровень комфорта жизни наших горожан, — резюмировал Степан Киричук.