Динамика рождаемости в Тюмени остается положительной более 20 лет

Сохраняется динамика регистрации отношений тюменцами в органах ЗАГС. За январь–август 2023 года узами брака связала себя 4 921 пара (расторгли отношения 3 162 пары). В 2022 году зарегистрировано 8 111 браков и 4 387 разводов, в 2021 — 6 844 браков и 3 705 разводов. В День семьи, любви и верности 8 июля 2023 года сыграли свадьбу 46 пар. В целях повышения престижа института семьи и брака органы ЗАГС продолжали практику вручения памятных медалей семейным парам в юбилейные даты их супружеской жизни.