В элитном ЖК в Тюмени откроют сразу четыре ресторана

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Тюмени появятся четыре новых ресторана. Все они будут располагаться в жилом комплексе на улице Машарова, построенном на месте снесенного завода.
Уже известны названия заведений: они появились в 2ГИС и в социальных сетях. «Tate Izakaya» — ресторан японской кухни. На официальном сайте сообщается, что открытие запланировано на декабрь, но с меню пока ознакомиться нельзя.
Еще одно заведение — Vstekle. Оно обещает авторские блюда от шеф-повара, но какие именно — также пока неизвестно. Третий ресторан — «Купрум», пока не раскрывает свою концепцию, но уже ставит себя как заведение премиум-класса.
О четвертом ресторане сообщил Телеграм-канал «Повестка». Заведение на данный момент не имеет названия, но известно, что оно будет принадлежать владельцу гастробара «Mestia» Роману Шапошникову.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу ресторан, который не успел проработать и года. В проект «Бюро 63» были вложены около 18 миллионов рублей, сейчас его продают за 8 миллионов.