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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

В построенном на месте снесенного завода элитном ЖК в Тюмени откроют рестораны

В элитном ЖК в Тюмени откроют сразу четыре ресторана

28 ноября 2023, 05:12
Фото: 1MI

В построенном на месте снесенного завода элитном ЖК в Тюмени откроют рестораны

Заведения откроются в ближайшие несколько месяцев. Названия трех из них уже известны.

В Тюмени появятся четыре новых ресторана. Все они будут располагаться в жилом комплексе на улице Машарова, построенном на месте снесенного завода.

Уже известны названия заведений: они появились в 2ГИС и в социальных сетях. «Tate Izakaya» — ресторан японской кухни. На официальном сайте сообщается, что открытие запланировано на декабрь, но с меню пока ознакомиться нельзя.

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Еще одно заведение — Vstekle. Оно обещает авторские блюда от шеф-повара, но какие именно — также пока неизвестно. Третий ресторан — «Купрум», пока не раскрывает свою концепцию, но уже ставит себя как заведение премиум-класса.

О четвертом ресторане сообщил Телеграм-канал «Повестка». Заведение на данный момент не имеет названия, но известно, что оно будет принадлежать владельцу гастробара «Mestia» Роману Шапошникову.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу ресторан, который не успел проработать и года. В проект «Бюро 63» были вложены около 18 миллионов рублей, сейчас его продают за 8 миллионов.

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