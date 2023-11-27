В Тюмени выставили на продажу ресторан, не успевший проработать и года

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:13
В Тюмени выставили на продажу ресторан «Бюро 63», расположенный на улице Ленина. Заведение проработало всего 8 месяцев.
Как сообщает «РБК Тюмень», изначально владелец продавал его за 12 миллионов, но позже снизил цену до 8 миллионов.
Концепция заведения заключается в быстрой подаче блюд по бюджетным ценам. В проект были вложены около 18 миллионов, но за время своего существования его выручка составила 6.5 миллионов.
Чистая прибыль «Бюро 63» за 6 месяцев — 1.1 миллиона рублей. Данных о последних двух месяцев нет. Владелец ищет покупателя с сентября.
До «Бюро 63» на этом же месте располагался ресторан «Публика 2». Он также закрылся, не проработав и года.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени закрылся кафе-бар «На Рижской». Заведение открыло свои двери в девяностых и изначально было безымянной столовой.