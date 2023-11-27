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В Тюмени выставили на продажу ресторан «Бюро 63»

В Тюмени выставили на продажу ресторан, не успевший проработать и года

27 ноября 2023, 03:11
Фото: 1MI

В Тюмени выставили на продажу ресторан «Бюро 63»

Заведение проработало всего 8 месяцев. Ранее на том же месте располагался другой ресторан, который также быстро закрылся.

В Тюмени выставили на продажу ресторан «Бюро 63», расположенный на улице Ленина. Заведение проработало всего 8 месяцев.

Как сообщает «РБК Тюмень», изначально владелец продавал его за 12 миллионов, но позже снизил цену до 8 миллионов.

Концепция заведения заключается в быстрой подаче блюд по бюджетным ценам. В проект были вложены около 18 миллионов, но за время своего существования его выручка составила 6.5 миллионов.

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Чистая прибыль «Бюро 63» за 6 месяцев — 1.1 миллиона рублей. Данных о последних двух месяцев нет. Владелец ищет покупателя с сентября.

До «Бюро 63» на этом же месте располагался ресторан «Публика 2». Он также закрылся, не проработав и года.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени закрылся кафе-бар «На Рижской». Заведение открыло свои двери в девяностых и изначально было безымянной столовой.

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