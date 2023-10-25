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Posted 25 октября, 13:23

Published 25 октября, 13:23

Modified 25 октября, 13:25

Updated 25 октября, 13:25

В Тюмени на улице Дзержинского может появиться новый ресторан

В Тюмени на улице Дзержинского может появиться новый ресторан

25 октября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Холдинг «МаксиМ» хочет открыть заведение общепита в здании «Хозтоваров». Глава ресторанного холдинга Лариса Невидайло признается, что концепция заведения находится в разработке.

В конце июля текущего года градоначальник Руслан Кухарук сообщал, что у здания «Хозтоваров» появились новые владельцы. Тогда же стало известно о планах на реставрацию здания.

Об открытии нового ресторана порталу 72.ru сообщила глава холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло. По ее словам, до открытия еще очень далеко: на данный момент нет ни разработанной концепции предполагаемого ресторана, ни подписанных соглашений.

Ранее «Наш город» писал о том, что ресторан «Чум» занял 10-место в рейтинге лучших заведений УрФО. В топ-30 попал и ресторан русской кухни «МаксиМыч», также принадлежащий холдингу.

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#Общество#Тюмень#Еда#Ресторан#Лариса Невидайло#Дмитрий Балобанов
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