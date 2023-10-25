В Тюмени на улице Дзержинского может появиться новый ресторан

Об открытии нового ресторана порталу 72.ru сообщила глава холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло. По ее словам, до открытия еще очень далеко: на данный момент нет ни разработанной концепции предполагаемого ресторана, ни подписанных соглашений.