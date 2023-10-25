В Тюмени на улице Дзержинского может появиться новый ресторан

Posted 25 октября, 13:23
Published 25 октября, 13:23
Modified 25 октября, 13:25
Updated 25 октября, 13:25
В конце июля текущего года градоначальник Руслан Кухарук сообщал, что у здания «Хозтоваров» появились новые владельцы. Тогда же стало известно о планах на реставрацию здания.
Об открытии нового ресторана порталу 72.ru сообщила глава холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло. По ее словам, до открытия еще очень далеко: на данный момент нет ни разработанной концепции предполагаемого ресторана, ни подписанных соглашений.
Ранее «Наш город» писал о том, что ресторан «Чум» занял 10-место в рейтинге лучших заведений УрФО. В топ-30 попал и ресторан русской кухни «МаксиМыч», также принадлежащий холдингу.