Тюменцы стали чаще ходить в кафе и рестораны

При этом, набольшую сумму, более чем по 3 миллиарда рублей, тюменцы оставили в кафе и ресторанах в последнем летнем месяце этого года и в мае. Меньшую сумму, 2,9 миллиарда рублей — в феврале, указано в опубликованных данных Росстата. В среднем на кафе и рестораны один тюменцев тратил около 2 тысяч рублей в месяц.