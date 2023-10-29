nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В 2023 году тюменцы потратили в барах и ресторанах более 24 миллиардов рублей

Тюменцы стали чаще ходить в кафе и рестораны

29 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI

В 2023 году тюменцы потратили в барах и ресторанах более 24 миллиардов рублей

Жители Тюменской области потратили на кафе, рестораны и бары за первые 8 месяцев этого года более 24,6 миллиардов рублей. За год оборот тюменских заведений общепита увеличился на 7%.

При этом, набольшую сумму, более чем по 3 миллиарда рублей, тюменцы оставили в кафе и ресторанах в последнем летнем месяце этого года и в мае. Меньшую сумму, 2,9 миллиарда рублей — в феврале, указано в опубликованных данных Росстата. В среднем на кафе и рестораны один тюменцев тратил около 2 тысяч рублей в месяц.

В целом в Уральском федеральном округе оборот предприятий общепита превысил, 167,7 миллиардов рублей. В России он достиг 1 триллиона 783 миллиардов рублей.

Машина теперь роскошь? Сколько придется копить среднестатистическому тюменцу на авто
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы посетили столовую Совета Федерации и узнали, чем кормят сенаторов и сколько стоит обед из трех блюд. Как оказалось, меню блюд в столовой стандартное, а стоимость обеда сравнима со стоимостью блюд в тюменских столовых.

Читайте также:
Тюменская область получит из федерального бюджета более 186 млн рублейНа тюменской объездной 19-летний водитель насмерть сбил пешеходаСкончался первый в Тюмени мастер спорта СССР
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Рестораны#Ресторанный бизнес#Общепит
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
27 октября, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
27 октября, 07:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
Вчера, 11:26
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
27 октября, 07:59
Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Вчера, 11:54
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 07:39