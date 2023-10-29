Тюменцы стали чаще ходить в кафе и рестораны

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
При этом, набольшую сумму, более чем по 3 миллиарда рублей, тюменцы оставили в кафе и ресторанах в последнем летнем месяце этого года и в мае. Меньшую сумму, 2,9 миллиарда рублей — в феврале, указано в опубликованных данных Росстата. В среднем на кафе и рестораны один тюменцев тратил около 2 тысяч рублей в месяц.
В целом в Уральском федеральном округе оборот предприятий общепита превысил, 167,7 миллиардов рублей. В России он достиг 1 триллиона 783 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы посетили столовую Совета Федерации и узнали, чем кормят сенаторов и сколько стоит обед из трех блюд. Как оказалось, меню блюд в столовой стандартное, а стоимость обеда сравнима со стоимостью блюд в тюменских столовых.