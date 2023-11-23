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В Тюмени навсегда закрыли легендарный кафе-бар «На Рижской»

Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»

23 ноября 2023, 03:33
Фото: 1MI

В Тюмени навсегда закрыли легендарный кафе-бар «На Рижской»

Заведение изначально было безымянной столовой. За время существования кафе-бара его полюбили тысячи тюменцев.

В Тюмени неожиданно закрыли кафе-бар «На Рижской». Вывеска еще на месте, но скоро ее демонтируют. Заведение открыло свои двери еще в начале девяностых и за время своего существования успело завоевать признание тысяч тюменцев.

Изданию «72.ru» представители заведения подтвердили, что кафе больше не работает, но причину назвать отказались.

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Изначально заведение было столовой без названия, а вывеска «На Рижской» появилась только в 1991 году. Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», за 2022 год выручка кафе-бара составила 14.3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 435 тысяч.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске до конца года откроют первый в городе ресторан «Вкусно — и точка». На данный момент ведется подготовка к открытию, в том числе благоустройство территории, прилегающей к заведению.

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