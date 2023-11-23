Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Тюмени неожиданно закрыли кафе-бар «На Рижской». Вывеска еще на месте, но скоро ее демонтируют. Заведение открыло свои двери еще в начале девяностых и за время своего существования успело завоевать признание тысяч тюменцев.
Изданию «72.ru» представители заведения подтвердили, что кафе больше не работает, но причину назвать отказались.
Изначально заведение было столовой без названия, а вывеска «На Рижской» появилась только в 1991 году. Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», за 2022 год выручка кафе-бара составила 14.3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 435 тысяч.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тобольске до конца года откроют первый в городе ресторан «Вкусно — и точка». На данный момент ведется подготовка к открытию, в том числе благоустройство территории, прилегающей к заведению.