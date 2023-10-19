Во славу туризма: в Тюмени рестораны проверят на качество

Проверки федерации направлены на повышение качества услуг в сфере гостиничного бизнеса. Цель ревизоров — привлечь внимание туристов и сделать их пребывание в регионе более комфортным. Для проверок федерация ревизоров использует чек-листы для ресторанов и отелей, который включают в себя 177 и 355 пунктов соответственно. Прошедшие проверку заведения включаются в список Гид ревизоров, куда входят только заведения, получившие достойную оценку.