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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Тюмени пройдет проверка ресторанов на качество

Во славу туризма: в Тюмени рестораны проверят на качество

19 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI

В Тюмени пройдет проверка ресторанов на качество

В целях роста турпотока в Тюменской области чиновники продолжают проводить работы по улучшению качества в сфере гостиничного бизнеса.
Сюжет
Туризм

Бизнес-отель «Евразия», принадлежащий Светлане Раце, получил два кристалла от «Федерация ревизоров гостеприимства „ФЕРЕГО“. Для владелицы это стало настоящим сюрпризом, поскольку большинство отелей страны, участвовавших в аналогичных проверках, так и не смогли пройти их, не получив при этом ни одного кристалла.

Проверки федерации направлены на повышение качества услуг в сфере гостиничного бизнеса. Цель ревизоров — привлечь внимание туристов и сделать их пребывание в регионе более комфортным. Для проверок федерация ревизоров использует чек-листы для ресторанов и отелей, который включают в себя 177 и 355 пунктов соответственно. Прошедшие проверку заведения включаются в список Гид ревизоров, куда входят только заведения, получившие достойную оценку.

Инициативу с проведением подобных проверок поддержала глава департамента потребительского рынка Тюмени Елена Еремина. Несмотря на то, что турпоток в Тюменской области растет ежегодно, власти планируют и дальше развивать туризм и гостиничный бизнес в регионе.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Проверка#Рестораны#Туризм#Отель#Качество#Дмитрий Балобанов
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