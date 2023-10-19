Во славу туризма: в Тюмени рестораны проверят на качество

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Бизнес-отель «Евразия», принадлежащий Светлане Раце, получил два кристалла от «Федерация ревизоров гостеприимства „ФЕРЕГО“. Для владелицы это стало настоящим сюрпризом, поскольку большинство отелей страны, участвовавших в аналогичных проверках, так и не смогли пройти их, не получив при этом ни одного кристалла.
Проверки федерации направлены на повышение качества услуг в сфере гостиничного бизнеса. Цель ревизоров — привлечь внимание туристов и сделать их пребывание в регионе более комфортным. Для проверок федерация ревизоров использует чек-листы для ресторанов и отелей, который включают в себя 177 и 355 пунктов соответственно. Прошедшие проверку заведения включаются в список Гид ревизоров, куда входят только заведения, получившие достойную оценку.
Инициативу с проведением подобных проверок поддержала глава департамента потребительского рынка Тюмени Елена Еремина. Несмотря на то, что турпоток в Тюменской области растет ежегодно, власти планируют и дальше развивать туризм и гостиничный бизнес в регионе.