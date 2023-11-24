Знаменитый российский певец стал амбассадором ресторана в Тюмени

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 04:23
В Тюмени сегодня открывается ресторан «Хочу Пури», амбассадором которого стал грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на представителей заведения.
«Хочу Пури» — федеральная сеть, заведения которой открыты в 11 городах страны. В Тюмени франшизу приобрел TomYumBar, инвестиции в открытие составили более 50 миллионов рублей.
Изначально открытие ресторана планировалось на октябрь, но из-за необходимости обучения персонала оно было перенесено на ноябрь. Согласно данным 2ГИС, посещение заведение в среднем обойдется в 1.5 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской». Заведение открыло свои двери еще в начале девяностых и изначально было безымянной столовой.