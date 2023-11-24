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Сосо Павлиашвили стал амбассадором тюменского ресторана

Знаменитый российский певец стал амбассадором ресторана в Тюмени

24 ноября 2023, 04:18
Фото: 1MI

Сосо Павлиашвили стал амбассадором тюменского ресторана

Заведения федеральной сети «Хочу Пури» представлены в 11 городах страны. В Тюмени франшизу приобрели владельцы TomYumBar.

В Тюмени сегодня открывается ресторан «Хочу Пури», амбассадором которого стал грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на представителей заведения.

«Хочу Пури» — федеральная сеть, заведения которой открыты в 11 городах страны. В Тюмени франшизу приобрел TomYumBar, инвестиции в открытие составили более 50 миллионов рублей.

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Изначально открытие ресторана планировалось на октябрь, но из-за необходимости обучения персонала оно было перенесено на ноябрь. Согласно данным 2ГИС, посещение заведение в среднем обойдется в 1.5 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской». Заведение открыло свои двери еще в начале девяностых и изначально было безымянной столовой.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Открытие#Рестораны#Ресторан#Ресторанный бизнес#Заведения#Кухня#Любовь Селезнева
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