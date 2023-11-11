В Тюмени инвалида не пустили в кафе-бар

Как выяснилось, в кафе-баре действуют Правила ограничения доступа в бар «Секреты», согласно которым «Администрация имеет право отказать любому посетителю в посещении и нахождении в баре без объяснения причин». Однако это является нарушением требований, изложенных в статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.