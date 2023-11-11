В Тюмени инвалида не пустили в кафе-бар

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Как выяснилось, в кафе-баре действуют Правила ограничения доступа в бар «Секреты», согласно которым «Администрация имеет право отказать любому посетителю в посещении и нахождении в баре без объяснения причин». Однако это является нарушением требований, изложенных в статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
За нарушение закона владельца бара привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Руководство заведения попыталось обжаловать вынесенное решение, однако в двух судах вышестоящих инстанций решение было признано обоснованным.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в декабре состоится открытие первого в городе ресторана сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Новое заведение расположится в 10-м микрорайоне.