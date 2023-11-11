nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Владельца известного бара в Тюмени наказали за отказ пустить в заведение инвалид

В Тюмени инвалида не пустили в кафе-бар

11 ноября 2023, 10:15
Фото: 1MI

Владельца известного бара в Тюмени наказали за отказ пустить в заведение инвалид

В Тюмени оштрафовали владельца бара «Секреты». Сотрудники заведения отказали в посещении клиенту с ограниченными возможностями без объяснения причин.

Как выяснилось, в кафе-баре действуют Правила ограничения доступа в бар «Секреты», согласно которым «Администрация имеет право отказать любому посетителю в посещении и нахождении в баре без объяснения причин». Однако это является нарушением требований, изложенных в статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

За нарушение закона владельца бара привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Руководство заведения попыталось обжаловать вынесенное решение, однако в двух судах вышестоящих инстанций решение было признано обоснованным.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в декабре состоится открытие первого в городе ресторана сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Новое заведение расположится в 10-м микрорайоне.

Читайте также:
Аномальный ноябрь: первые морозы в Тюмени ударят только в декабреТюменские врачи спасли 15-летнюю пациентку с онкозаболеваниемВ Тюмени цены на складские помещения за год выросли почти на 30%
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Услуги#Роспотребнадзор#Бар
Подпишитесь
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Вчера, 05:52
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
Вчера, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
Вчера, 10:58
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов
Вчера, 09:56
Тюменцев ждут дождливые выходные
Вчера, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Вчера, 07:26