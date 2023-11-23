В генпрокуратуре ХМАО ответили тюменцу, обвинившему главу Югры в дискредитации СВО

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Об этом общественник рассказал «Нашему Городу», предоставив копии уведомлений, направленных на его имя прокурором ХМАО и врио заместителя начальника окружного управления полиции.
«Уведомляю, что Ваше обращение, направленное в адрес Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре рассмотрено по существу с проведением проверки по изложенным доводам», — сообщается в документе.
В уведомлении также указано, что о результатах проверки общественнику сообщат в установленном порядке.
Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову еще в октябре. На встрече с жителями она заявила, что «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». По мнению тюменца, в ее словах звучит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил.