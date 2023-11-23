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Тюменскому общественник, обвинивший главу Югры, получил ответ

В генпрокуратуре ХМАО ответили тюменцу, обвинившему главу Югры в дискредитации СВО

23 ноября 2023, 04:59
Фото: 1MI

Тюменскому общественник, обвинивший главу Югры, получил ответ

Общественник Юрий Рябцев продолжает настаивать на привлечении к ответственности Натальи Комаровой за ее высказывания про СВО. На заявления, которые тюменец направлял в прокуратуру ХМАО и УМВД РФ по ХМАО, пришел долгожданный ответ.
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Жалоба

Об этом общественник рассказал «Нашему Городу», предоставив копии уведомлений, направленных на его имя прокурором ХМАО и врио заместителя начальника окружного управления полиции.

Фото: предоставлено Юрием Рябцевым
«Уведомляю, что Ваше обращение, направленное в адрес Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре рассмотрено по существу с проведением проверки по изложенным доводам», — сообщается в документе.

В уведомлении также указано, что о результатах проверки общественнику сообщат в установленном порядке.

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Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову еще в октябре. На встрече с жителями она заявила, что «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». По мнению тюменца, в ее словах звучит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил.

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