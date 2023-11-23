В генпрокуратуре ХМАО ответили тюменцу, обвинившему главу Югры в дискредитации СВО

Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову еще в октябре. На встрече с жителями она заявила, что «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». По мнению тюменца, в ее словах звучит публичный призыв к воспрепятствованию использования вооруженных сил.