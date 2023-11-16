nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Глава администрации Тюмени Кухарук ездит на 15-летнем Volkswagen Touareg

На чем ездят глава администрации Тюмени и его замы?

16 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI

Глава администрации Тюмени Кухарук ездит на 15-летнем Volkswagen Touareg

Тюменские чиновники предпочитают ездить на авто иностранного производства. Такой вывод можно сделать из декларационных данных главы администрации Тюмени и его заместителей.

В частности, глава Тюмени Руслан Кухарук имеет в личном пользовании Volkswagen Touareg 2008 года выпуска. По информации с сайта ГИБДД, автомобиль ни разу не попадал в ДТП. Правда, на нем значится один неоплаченный с 2021 года штраф за превышение скорости.

Заместитель главы администрации Тюмени Артем Дяченко владеет Toyota RAV4 2018 года выпуска. Штрафов и ДТП на ней нет.

Заместитель главы администрации областной столицы Ирина Чудова ездит на 10-летней Honda Civic Type R. Заммэра Петр Вагин ранее декларировал Toyota Yaris и Toyota Corolla. Однако в настоящее время номера данных авто номера принадлежат другим владельцам.

В последней доступной декларации он указал, что является владельцем KIA Sportage SLS. Однако такого автомобиля, застрахованного на его имя, найти в 2023 году не удалось, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 90 автовладельцев едят на машинах, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Сегодня на авторынке более 10 миллионов стоят такие модели, как Porsche, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, и Ferrari, а также модификации Audi и BMW.

Читайте также:
Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадковВ Тюмени закрыли ДНК «Строитель». Там будет проведена реконструкцияВ Тюмени авиапассажира оштрафовали на 1 тысячу рублей за любопытство
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Чиновники#Чиновник
Подпишитесь
Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией
Сегодня, 07:52
«Теряем право на защиту?»: правозащитники рассказали о росте давления на адвокатов
Сегодня, 06:54
Тюменцам рассказали, как при наличии детей можно снизить ставку по ипотеке
Сегодня, 09:32
В Тюмени взлетели цены на такси
Сегодня, 04:20
Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков
Сегодня, 06:44
«Зачем нам тут баба?»: тюменка отправилась на СВО, но оказалась там не нужна
Сегодня, 02:44