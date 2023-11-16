На чем ездят глава администрации Тюмени и его замы?

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В частности, глава Тюмени Руслан Кухарук имеет в личном пользовании Volkswagen Touareg 2008 года выпуска. По информации с сайта ГИБДД, автомобиль ни разу не попадал в ДТП. Правда, на нем значится один неоплаченный с 2021 года штраф за превышение скорости.
Заместитель главы администрации Тюмени Артем Дяченко владеет Toyota RAV4 2018 года выпуска. Штрафов и ДТП на ней нет.
Заместитель главы администрации областной столицы Ирина Чудова ездит на 10-летней Honda Civic Type R. Заммэра Петр Вагин ранее декларировал Toyota Yaris и Toyota Corolla. Однако в настоящее время номера данных авто номера принадлежат другим владельцам.
В последней доступной декларации он указал, что является владельцем KIA Sportage SLS. Однако такого автомобиля, застрахованного на его имя, найти в 2023 году не удалось, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 90 автовладельцев едят на машинах, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Сегодня на авторынке более 10 миллионов стоят такие модели, как Porsche, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, и Ferrari, а также модификации Audi и BMW.