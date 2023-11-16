На чем ездят глава администрации Тюмени и его замы?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 90 автовладельцев едят на машинах, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей. Сегодня на авторынке более 10 миллионов стоят такие модели, как Porsche, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, и Ferrari, а также модификации Audi и BMW.