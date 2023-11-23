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Легенда тюменского рока Ник Кунцевич готовится к серьезной операции

Ситуация близка к критической: легенду тюменского рока ожидает серьезная операция

23 ноября 2023, 06:35
Фото: Midjourney

Легенда тюменского рока Ник Кунцевич готовится к серьезной операции

Рок-музыкант Николай Кунцевич прошел обследование и ждет заключения медиков. Мужчину госпитализировали с нарушением кровообращения мозга.

Состояние здоровья рок-музыканта Николая Кунцевича, известного как Ник Рок-н-Ролл, резко ухудшилось. 63-летний музыкант был госпитализирован в отделение неврологии ОКБ Твери, его ожидает серьезная операция.

«В течение последнего года уже было известно, что ситуация с сосудами головы близка к критической и нужна операция. Но, так как Ник ухаживает за своей мамой Кларой Николаевной, которая нуждается в ежедневном уходе, операция откладывалась. К тому же зная, что результат операции будет непредсказуемым, за этот год Николай благополучно завершил работу над своим новым альбомом, который будет называться „Ник“. И съездил во Владивосток для продолжения съемок в фильме», — рассказал представитель музыканта Владимир Тоширо изданию «72.ru»
Фото: Ник Кунцевич / ВКонтакте

Он также сообщил, что доктора обследовали музыканта и теперь нужно дождаться решения консилиума врачей. Заключение медиков будет объявлено через 2-3 дня.

Сам Николай Кунцевич волнуется перед предстоящей операцией и попросил поклонников пожелать ему удачи.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени скончался известный рок-музыкант Валерий Кочнев. Тюменцам он был известен как участник панк-рок группы «Центральный Гастроном».

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