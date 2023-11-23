Ситуация близка к критической: легенду тюменского рока ожидает серьезная операция

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Состояние здоровья рок-музыканта Николая Кунцевича, известного как Ник Рок-н-Ролл, резко ухудшилось. 63-летний музыкант был госпитализирован в отделение неврологии ОКБ Твери, его ожидает серьезная операция.
«В течение последнего года уже было известно, что ситуация с сосудами головы близка к критической и нужна операция. Но, так как Ник ухаживает за своей мамой Кларой Николаевной, которая нуждается в ежедневном уходе, операция откладывалась. К тому же зная, что результат операции будет непредсказуемым, за этот год Николай благополучно завершил работу над своим новым альбомом, который будет называться „Ник“. И съездил во Владивосток для продолжения съемок в фильме», — рассказал представитель музыканта Владимир Тоширо изданию «72.ru»
Он также сообщил, что доктора обследовали музыканта и теперь нужно дождаться решения консилиума врачей. Заключение медиков будет объявлено через 2-3 дня.
Сам Николай Кунцевич волнуется перед предстоящей операцией и попросил поклонников пожелать ему удачи.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени скончался известный рок-музыкант Валерий Кочнев. Тюменцам он был известен как участник панк-рок группы «Центральный Гастроном».