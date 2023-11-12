Курганской певице Савичевой стало стыдно после концерта в Тюмени

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
По словам артистки, качество исполнения песен оставляло желать лучшего из-за проблем с голосовыми связками.
«Я петрудила голосовые связки. В Тюмени было самое плохое исполнение, именно по физическому состоянию связок. Мне стало ужасно стыдно после концерта, я честно призналась, что у меня проблемы с голосом», — сообщила Савичева на YouTube-канале.
Артистка отметила, что для того, чтобы окончательно не потерять голос она делала ингаляции в гастрольном туре, принимала лекарства, которые ей назначил лечащий врач.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор высказал свое мнение о новой кинокомедии тюменского режиссера Алексея Южакова «Папаша в бегах». Глава региона отметил, что фильм получился динамичным, смешным и одновременно наполненным глубоким смыслом