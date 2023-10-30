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Актер из Тюмени принимает участие в съемках сериала «Спасская»

Актер из Тюмени принимает участие в съемках сериала «Спасская»

30 октября 2023, 02:32
Фото: 1MI
Михаил Левченко работал механиком в авиации, но стал актером. На счету 71-летнего тюменца съемки в 76 фильмах и сериалах.

«Спасская» — российский детективный сериал о следователе из Сочи Анне. Героиня умна и принципиальна, может раскрыть любое, даже самое запутанное дело. Сериал вышел на экраны в 2020 году, а в съемках третьего сезона принимает участие актер из Тюмени.

Михаилу Левченко 71 год, в его послужном списке 76 кинолент. За время своей профессиональной деятельности мужчина успел примерить на себя разные роли: от подозреваемого до полковника, от тренера по боксу до таксиста.

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О тюменце известно, что после окончания средней школы он работал механиком в авиации, где заправлял и чистил машины. Михаил Левченко окончил театральную студию при Тюменском драматическом театре и Ярославский театральный институт.

Помимо этого, мужчина является мастером спорта по самбо, а в 2010 году он получил звание заслуженного артиста России.

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